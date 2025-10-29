Con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad durante Halloween, la Alcaldía de Bogotá anunció que motociclistas enfrentarán restricciones temporales entre el jueves 30 de octubre y el lunes 3 de noviembre. La medida se centra en limitar la circulación de motos con acompañante y controlar el tránsito en horarios de alta actividad nocturna.

La prohibición con acompañante se aplicará durante los cinco días completos, mientras que la restricción nocturna afectará todas las motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m.

Este plan busca prevenir incidentes, por eso habrá restricción de movilidad en las siguientes vías principales: Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, Calle 26 (Avenida El Dorado), Calle 80, Carrera Séptima, Carrera 68, Avenida Centenario (Calle 13), Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, Calle 53, Calle 63 y Carrera 60.

La Secretaría de Movilidad advirtió a los ciudadanos que el incumplimiento de estas normas podría derivar en sanciones de 604.100 pesos y la inmovilización del vehículo.

Entre las excepciones figuran motocicletas de la Fuerza Pública, organismos de emergencia, servicios de mensajería y domicilios debidamente identificados, transporte de personas con discapacidad y vehículos asociados al mantenimiento del sistema de transporte público.

