Así como hay carros que sorprenden en el mundo, otros vehículos se roban la atención recientemente entre los colombianos debido a un anuncio de cambio que se viene en el mercado local.

AKT, marca reconocida por sus motos y por enfocarse en modelos de bajo cilindraje, da un paso clave gracias a una alianza que presenta en un evento clave en Corferias, en Bogotá.

Lo cierto es que ofreció detalles sobre este paso y hasta los modelos para quienes se animen a dar este nuevo paso en un giro clave para miles de motociclistas en Colombia.

¿Cómo son las nuevas motos de AKT en Colombia?

AKT Motos presenta en la feria Expo 2R 2025, que se lleva a cabo del 23 al 26 de octubre en Corferias, sus más recientes lanzamientos al expandir su portafolio e incursionar en el mediano y alto cilindraje.

Entre las grandes novedades, AKT Motos presenta su nueva línea Adventure, resultado de la alianza con VOGE, marca reconocida por fabricar motores para destacadas firmas europeas y que representa un sello de confiabilidad a nivel internacional. Esta unión de estas marcas marca el inicio de AKT en el segmento de mediano y alto cilindraje:

AKT/VOGE DS525X: llega equipada con motor Euro 5, suspensión KYB, frenos NISSIN, control de tracción, embrague antirrebote, conectividad Bluetooth y parabrisas ajustable, una combinación perfecta para quienes buscan recorrer Colombia con libertad y seguridad.

AKT/VOGE 900 DSX: equipada con un motor bicilíndrico de 895 cc, alcanza una potencia máxima de 95 CV y un par de 95 Nm, ofreciendo cuatro modos de conducción adaptativos (Sport, Road, Rain y Enduro) que se ajustan a cualquier condición del terreno. Incorpora frenos Brembo con bomba radial delantera, suspensiones KYB Confort y un equilibrio perfecto entre potencia, estabilidad y confort, garantizando una experiencia de manejo superior para pilotos exigentes.

AKT/VOGE DS800 Rally: inspirada en el rally, combina diseño estilizado y libertad total de movimiento. Esta maxitrail equipa un motor bicilíndrico de 798 cc con 94 HP, chasis de acero reforzado con basculante de aluminio, suspensiones regulables, frenos Nissin de alto desempeño y amortiguador de dirección rotativo, ofreciendo control, precisión y un comportamiento sobresaliente en todo tipo de terreno.

¿Dónde está AKT en feria de motos Expo 2R 2025 en Corferias?

Durante Expo 2R 2025, los visitantes pueden acceder a la preventa y precios exclusivos de feria, de los modelos DS525X y DS900X (en el stand 328 del pabellón 3, piso 1) donde reciben toda la información para hacer parte de la nueva era Adventure que AKT Motos incorpora a su portafolio, diseñada para quienes buscan vivir la aventura con tecnología, potencia y estilo.

“El ADN colombiano de AKT se refleja en cada uno de nuestros desarrollos. Escuchamos a los usuarios, entendemos sus necesidades y las transformamos en productos que combinan diseño atractivo, tecnología, seguridad y una excelente relación costo-beneficio. Participar en este encuentro es una oportunidad para reafirmar nuestro liderazgo como referente de movilidad en el país y seguir siendo una de las compañías insignia que impulsa el progreso de los colombianos”, afirmó Camilo Mantilla, Director de Desarrollo de Producto de AKT Motos.

En el marco de esta feria, AKT Motos también reafirmó su compromiso con la seguridad vial a través de la campaña ‘Mi Familia Me Espera’, una iniciativa que promueve el comportamiento responsable entre los motociclistas y busca generar conciencia sobre la importancia de regresar siempre a casa.

¿Quién es dueño de AKT en Colombia?

La empresa AKT Motos en Colombia pertenece al grupo empresarial Colombiana de Comercio S.A. Grupo Corbeta (o simplemente Grupo Corbeta), el cual fue fundado en 1938 por el empresario antioqueño Santiago Mejía Olarte.

Desde su fundación, Corbeta ha diversificado sus actividades en varios sectores del comercio, incluyendo tecnología, electrodomésticos y movilidad, siendo AKT el brazo de la firma que se dedica a la producción y comercialización de motocicletas.

La marca AKT se creó en el año 2004 como una firma colombiana con el objetivo de democratizar el acceso a la motocicleta en el país.

