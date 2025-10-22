En ese contexto, Auteco TVS anunció una decisión que marca un antes y un después en el mercado nacional: todas sus motocicletas ensambladas en el país incorporarán tecnologías avanzadas de frenado CBS y ABS, adaptadas según el tipo y la cilindrada de cada modelo.

Esta innovación, según la compañía, busca elevar el estándar de seguridad vial para los motociclistas colombianos y sus comunidades. Como lo recordó el presidente de Auteco TVS, José Ignacio Rojas, “frenar no es solo una acción mecánica: es una acción que protege vidas”.

CBS y ABS: tecnología clave en motos

Auteco TVS implementará dos tipos de sistemas según las necesidades de cada motociclista.

El primero, CBS (Combined Braking System), está diseñado para motos urbanas de baja cilindrada. Este sistema distribuye de forma proporcional la fuerza de frenado entre las ruedas delantera y trasera, ofreciendo mayor estabilidad, control y confianza en maniobras cotidianas.

El segundo, ABS (Anti-lock Braking System), se aplicará a motos de media y alta cilindrada. Su función es evitar el bloqueo de las ruedas durante frenadas exigentes, gracias a sensores y una unidad electrónica que permite mantener la trayectoria y la tracción incluso en terrenos o condiciones de adherencia variable.

“Queremos que cada persona que elija una moto TVS sienta la tranquilidad de conducir con tecnología de avanzada. No se trata de un lujo, se trata de un estándar que decidimos elevar”, agregó Rojas.

El anuncio de Auteco TVS llega incluso antes de que entre en vigor la nueva normativa del Ministerio de Transporte, que exigirá a partir del 13 de octubre de 2026 que todas las motos con cilindrada mayor a 150 cc cuenten con ABS, y las de menor cilindrada, con CBS o ABS.

