La situación que vive Andrés Felipe Bustos, un ingeniero mecánico de 31 años, es un crudo ejemplo de cómo un delito puede desatar una pesadilla financiera. El ‘gemeleo’ de la placa de su moto, identificada con la matrícula QAA15D, lo hundió en un mar de deudas que ascienden a más de 40’000.000 de pesos, sumando 51 comparendos por exceso de velocidad en Villa del Rosario (Norte de Santander), un municipio que él insiste en no haber pisado. El calvario comenzó en junio de 2019 y, a pesar de sus intentos por demostrar su inocencia, se encontró con un muro de indiferencia y procedimientos que validaron las multas fraudulentas.

Sigue a PULZO en Discover

Ante la evidencia de que su motocicleta estaba siendo utilizada para cometer infracciones, el hombre acudió al derecho de petición y, al no obtener una respuesta favorable, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Su caso fue tipificado como ‘falsedad marcaria’, un delito grave que puede acarrear penas de hasta 12 años de prisión.

No obstante, la esperanza se vio rápidamente empañada por la lentitud de los avances. Según relató el afectado al programa ‘Séptimo Día’, la Fiscalía solicitó la certificación de la originalidad de su moto, lo cual cumplió, pero los meses pasaron sin que se lograra la inmovilización de la motocicleta clonada, a pesar de que ya sabían por dónde se movía, como cuenta el mismo Bustos, dejando al delincuente en libertad para seguir acumulando comparendos.

Lee También

(Vea también: Colombiana se accidentó en Turquía y lo que le quieren hacer es terrible; su familia pide ayuda)

Las consecuencias de este fraude impactaron de manera devastadora la vida personal y profesional del ingeniero. Durante el largo y frustrante proceso para probar su inocencia, la víctima vio cómo su historial crediticio y financiero se desplomaba. La deuda acumulada lo inhabilitó para renovar su licencia de conducción, acceder a créditos esenciales e incluso lo llevó a perder oportunidades laborales. El clímax de esta crisis llegó en 2022, cuando la situación escaló a un nivel judicial más grave: Bustos recibió la primera de una docena de notificaciones de embargo.

Luego de conocerse su historia en ese programa de Caracol Televisión, las autoridades de tránsito de Villa del Rosario respondieron. En una declaración reveladora, el inspector de tránsito Juan Manuel Velásquez Bonilla admitió que en la entidad no existía un conocimiento oficial del delito de ‘gemeleo’, evidenciando la falta de preparación institucional ante esta modalidad de fraude. Tras una exhaustiva revisión, se declararon prescritas 26 de las 51 multas que pesaban sobre Andrés Felipe Bustos, abriendo la puerta a la anulación de las restantes antes de finalizar el año, un alivio que llega cuatro años después del primer comparendo.

¿Qué hacer si me roban la matrícula del carro o la moto?

Ante el hurto o la pérdida de la matrícula de su vehículo, es crucial entender que no es posible obtener una placa con la misma combinación alfanumérica (los mismos números y letras). La ley es clara en este punto: para proteger al ciudadano y evitar el uso fraudulento de la identificación vehicular robada, la única vía es la cancelación de esa matrícula antigua por hurto, pérdida definitiva o desaparición documentada. Este paso es indispensable y sienta las bases para el siguiente trámite.

Una vez cancelada la matrícula original por el motivo documentado, el propietario deberá proceder a rematricular el vehículo. Este proceso implica la asignación de una placa completamente nueva con una combinación de caracteres distinta. El trámite se realiza a través de la Ventanilla Única de Servicios, donde se surten todos los requisitos de manera centralizada.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.