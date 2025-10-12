El pasado 7 de septiembre, un grave accidente de tránsito ocurrió en Manavgat, en Antalya (Turquía), dejando un muerto y una mujer colombiana gravemente herida. El siniestro, registrado en el barrio de Beydiğin, sobre la carretera d-687, involucró un vehículo de alta gama, que, al parecer, perdió el control en una curva y se volcó.

Aunque la identidad de la lesionada se conoció de inmediato en medios locales turcos, solo hasta ahora el caso de Astrid Carolina Piedrahita Uribe, de 34 años, toma relevancia en el país.

Según reportes de la prensa local, el automóvil era conducido por Hakan Duran Özçelik, de 53 años, quien se dirigía hacia Konya cuando ocurrió la tragedia. Özçelik falleció en el lugar de los hechos, mientras que Piedrahita Uribe fue trasladada de urgencia por paramédicos al Hospital Estatal de Serik debido a la gravedad de sus heridas. Su estado de salud es crítico: un sangrado cerebral la mantiene en un delicado limbo, mientras sus familiares en Colombia se enteraron del suceso días después.

Piedrahita Uribe vivía en unión libre con Hakan Duran Özçelik, y el viaje se había planeado inicialmente para visitar a la madre de él, cuya salud se encontraba frágil. Tras cumplir ese objetivo, la pareja se habría dedicado a hacer turismo por la región antes del fatal accidente, de acuerdo con la versión dada por Cindy Piedrahita a El Tiempo.

Cindy viajó de inmediato a Turquía el 13 de septiembre para acompañar a su hermana y ha enfrentado una compleja situación médica. “Su estado es grave. Tiene un sangrado cerebral y los médicos dicen que la van a sacar del hospital”, relató a ese medio. Un especialista les comunicó que solo una vez que cese el sangrado podrán evaluar las secuelas neurológicas. El drama se incrementó cuando un centro médico paliativo, al que intentaron trasladarla, no la aceptó “por ser extranjera”.

Ante la precaria situación médica y logística, los familiares de Astrid Carolina Piedrahita Uribe han lanzado un desesperado llamado de ayuda humanitaria para repatriarla a Medellín, su ciudad de origen. La familia requiere un avión ambulancia, un recurso que no pueden costear por sus propios medios. “La familia no tiene recursos. Estamos corriendo acá con gastos de hotel y de traslados. Mi hermana tiene un niño de 4 años”, explicó su hermana Cindy, poniendo de relieve la urgencia económica y emocional.

