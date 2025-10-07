Pulzo habló con Rafael Urbina, padre de la joven, quien contó que la menor había viajado de Bogotá a Anapoima para pasar unos días de descanso junto a su madre.

El papá de la joven indicó que la última vez que la vieron fue el lunes 6 de octubre. Una cámara de seguridad muestra a la joven saliendo del edificio en el que estaba.

Urbina detalló que la joven tenía una restricción del uso de celular impuesta por sus padres, lo que desencadenó una discusión con su madre. Posteriormente, la joven salió el edificio por sus propios medios y con plena consciencia.

De igual forma, el papá de la joven señaló que en el municipio no tienen más familiares o amigos, por lo cual no es posible que haya ido a donde algún conocido.

El padre apuntó que la joven vestía una pantaloneta gris, camiseta blanca, tenis grises y gafas rosadas.

Este es el afiche compartido por la familia de la joven, con los números dispuestos para brindar información fehaciente que permita encontrarla lo antes posible:

