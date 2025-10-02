En la mañana de este jueves 2 de octubre llegó el cuerpo sin vida del cantante Byron Sánchez al aeropuerto Jose María Córdova, de Rionegro.

El cuerpo del artista fue repatriado desde México, país en el que el cantante desapareció el pasado 16 de septiembre y en el que fue asesinado un día después.

Ya en las horas de la tarde, se llevaron a cabo las honras fúnebres en en el cementerio Campos de Paz, en Medellín, lugar donde será enterrado.

Para ese momento de homenaje, su hermana Stefanía, su madre Adriana y su representante, Juan Camilo Gallego, extendieron una invitación a quienes quisieron acompañarlos, pidiendo que asistan vestidos de blanco. “Nos reuniremos para honrar la vida de Byron y despedirlo como se merece. Campos de Paz, Medellín, 2:00 p.m. Nos gustaría pedirles que asistan vestidos de blanco como símbolo de paz y luz”, expresaron los tres a través de sus historias en Instagram.

Más de 100 personas despiden al cantante colombiano Byron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B-King. Las honras fúnebres se llevan a cabo en el cementerio Campos de Paz en Medellín. pic.twitter.com/FvXdENeZnk — RCN Radio Medellín (@RCNMedellin) October 2, 2025

Hermana de B-King descarta amenazas

Stefanía Agudelo, hermana del artista, contó en una reciente entrevista lo que ha pasado posterior al asesinato del cantante. Al ser interrogada por presuntas amenazas, teniendo en cuenta el contexto del asesinato, descartó que hayan sido objeto de mensajes intimidantes.

“Nosotros como familia no hemos recibido amenazas, gracias a Dios. La única que existió fue aquella del pasado, de la cual mi hermano habló en su momento. Ahora todo está en manos de las autoridades”, puntualizó.

Agudelo enfatizó que, en este momento, lo esencial es brindarle al artista la tranquilidad que merece en su descanso. Además, hizo un llamado a las autoridades de México y Colombia para que unan esfuerzos en el proceso investigativo y se logre esclarecer lo ocurrido en torno a su muerte.

