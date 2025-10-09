Gabriel Eduardo Cano Díaz, un joven de 18 años, desapareció el pasado 12 de agosto en el suroccidente de Bogotá después de salir de la casa de su abuela en Kennedy rumbo a una cita odontológica.

Sigue a PULZO en Discover

Las cámaras de seguridad confirmaron que asistió a la consulta, permaneció allí una hora, luego cruzó la avenida Primero de Mayo, entró a un supermercado, retiró dinero de un cajero y revisó su celular antes de desaparecer sin dejar rastro.

Estos son los tristes mensajes del joven:

Desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero. Días antes de su desaparición, Gabriel publicó en TikTok varios mensajes que han generado preocupación, en los que expresaba reflexiones sobre la muerte y el amor hacia sus seres queridos.

Lee También

En uno de ellos escribió que sentía que su tiempo en este mundo sería breve y que no temía morir, pero lamentaba no poder despedirse de quienes amaba.

También compartió un video con un perro acompañado del mensaje: “Ojalá me estés esperando en el cielo”.

Su familia, sin embargo, descarta que atravesara una crisis emocional o tuviera conflictos personales.

Lo describen como un joven tranquilo, responsable y amante del diseño gráfico y el fútbol. Las autoridades mantienen activa una alerta amarilla para continuar su búsqueda.

* Pulzo.com se escribe con Z