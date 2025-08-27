Un profundo misterio rodeó la desaparición de Andrés Camilo López Noreña y Kevin Vásquez en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. Ambos jóvenes fueron contratados como DJ para una celebración en el corregimiento Doradal.

Según recogió El Tiempo, la última señal de vida se registró hacia las 4:00 a.m. del viernes 22 de agosto, luego de finalizada la fiesta. Según allegados, Andrés Camilo llamó a su novia para avisarle que iba de regreso a casa. A partir de ese momento, se perdió todo rastro de ambos.

La noticia causó consternación en la comunidad. Familiares, vecinos y amigos comenzaron una intensa búsqueda en la zona. Paralelamente, las autoridades abrieron una investigación para esclarecer el caso y establecer el paradero de los desaparecidos.

Ante la incertidumbre, las autoridades y familiares habilitaron canales directos de comunicación para recibir información que pueda contribuir a su localización. Además de la línea nacional de emergencias 123, se dispusieron dos números telefónicos para que cualquier persona que haya visto a los jóvenes.

Las líneas habilitadas son 313 507 4382 y 300 221 3331, ambas atendidas por personas cercanas a la familia y disponibles para recibir información las 24 horas.

La colaboración ciudadana puede marcar la diferencia en situaciones donde el tiempo es crucial y cada hora sin respuestas profundiza la angustia de quienes esperan su regreso.

Preocupación por cifra de desaparecidos en Colombia

La desaparición de Andrés Camilo y Kevin se sumó a una problemática creciente en Colombia. De acuerdo con cifras de la Fundación País Libre, los casos de desapariciones forzadas aumentaron en un 45 % en los últimos cinco años.

Este incremento ha despertado una fuerte presión social para que las autoridades refuercen las acciones preventivas y de respuesta. El caso se suma a la desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down que se extravió de un colegio en Cajicá.

Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos exigieron mayor compromiso institucional. Señalaron que se requiere una estrategia más efectiva y coordinada que garantice la seguridad de los ciudadanos y evite que más familias enfrenten este tipo de tragedias.

