Más de dos semanas después de la desaparición de Valeria Afanador, la menor con síndrome de Down que fue vista por última vez el 12 de agosto cerca del Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá, Cundinamarca, la incertidumbre y el dolor persisten.

Las autoridades intensifican la búsqueda con drones, botes y perros entrenados, mientras el abogado de la familia, Julián Quintana, señaló en El Tiempo que el colegio tiene responsabilidad directa en el caso y sostiene la hipótesis de un “rapto quirúrgico” como la causa más probable de la desaparición.

¿Cómo desapareció Valeria Afanador?

La operación, liderada por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca junto a unidades de Cajicá, Zipaquirá, Chocontá, Sopó, Tabio y la Cruz Roja, se concentra en los alrededores del colegio y el río Frío.

Cámaras de seguridad captaron a Valeria a las 10:30 a. m. ingresando a una zona boscosa cerca de la reja perimetral del plantel, pero luego su rastro se pierde. A pesar de los esfuerzos, que incluyen una recompensa de 70 millones de pesos por información, no se han hallado indicios de la menor, como restos de ropa o cabello, en el área.

Julián Quintana, defensor de la familia Afanador Cárdenas, apuntó directamente al Gimnasio Campestre Los Laureles por presuntas fallas en la seguridad. “Cuando se miraron las cámaras, se ve a la niña muy inquieta en las matas del límite del colegio. De un momento a otro, ella desaparece”, explicó en El Tiempo.

Al inspeccionar el lugar, Quintana señaló que existen “huecos profundos” en la reja que podrían haber permitido el acceso de un tercero o la salida de Valeria. Sin embargo, descartó que la menor, descrita como no exploradora y dependiente de un adulto, haya salido por su cuenta: “Ella siempre está al lado de un adulto porque busca seguridad. No saldría sola del colegio”.

El abogado planteó una hipótesis inquietante: “Se plantea que posiblemente fue un rapto muy limpio, quirúrgico. La niña fue sustraída del colegio e inmediatamente fue sacada del sector”.

Quintana destacó que la zona boscosa aledaña, de difícil acceso, no muestra rastros de Valeria, lo que refuerza su teoría de un secuestro planificado. “A pesar de la búsqueda implacable, no han encontrado una sola prueba de que ella hubiera recorrido el sector”, afirmó, exigiendo al colegio respuestas sobre las medidas de vigilancia.

