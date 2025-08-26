Julián Quintana, apoderado de la familia Afanador, difundió este martes 26 de agosto un video en el que la rectora del colegio de Cajicá, último lugar donde fue vista la menor, acusó a un extrabajador de ser el presunto responsable de su desaparición, según información publicada por El Tiempo.

De acuerdo con ese medio, el abogado explicó que las declaraciones de la rectora Sonia Ochoa se dieron en medio de una reunión de padres de familia. Allí, la directiva indicó que la persona señalada actuó movida por el deseo de hacerle daño a la institución educativa.

En la misma publicación en redes sociales, Quintana pidió a las autoridades que investiguen esas afirmaciones y criticó que Ochoa no hubiera compartido esa versión antes con los organismos de justicia. De acuerdo con el medio citado, el abogado cuestionó que la rectora hubiera guardado silencio hasta ahora.

La Fiscalía, por su parte, llevará a cabo nuevas entrevistas para esclarecer los hechos. Las palabras de la rectora formarán parte de la investigación en curso que busca esclarecer el paradero de la menor de edad.

En el video divulgado, Ochoa aseguró: “¿Quién lo hizo? Una persona que odia el colegio, un extrabajador. Claro, yo quiero reafirmar lo que le he dicho a la Fiscalía, al comandante, al coronel, al general”. La rectora también mencionó que las autoridades ya tienen identificado plenamente al señalado.

Adicional a ello, la rectora menciona: “Finalmente sí queremos dar obviamente con el responsable y que haya justicia, pero la familia Afanador fue afectada. Valeria y la familia”.

No obstante, el abogado Quintana aclaró en X que la víctima central de esta tragedia son Valeria y su familia, no la directiva de la institución:

“Exijo claridad: si en reunión de padres la rectora Sonia Ochoa atribuyó la desaparición de Valeria a un ex trabajador y mencionó a un tercero, debía informarlo oportunamente a las autoridades. @FiscaliaCol, pido investigar de fondo esas afirmaciones. La víctima es Valeria y su familia, no ella”, expresó el abogado.

De acuerdo con la casa periodística mencionada, el apoderado pidió respeto y foco en la menor desaparecida.

Frente a estas revelaciones, el colegio respondió a través de sus canales de atención que compartirá un comunicado oficial en redes sociales. Hasta ahora la institución únicamente había emitido un pronunciamiento el pasado 14 de agosto, cuando se confirmó la desaparición de la estudiante.

