Como Valeria Afanador Cárdenas fue identificada la niña de 10 años de edad, que vive con síndrome de Down y que ha estado desaparecida desde la mañana del martes 12 de agosto de 2025. “Desde que comenzamos la operación de búsqueda, no se han encontrado pistas sobre su paradero”, anunció el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos, en entrevista con Caracol Radio.

La menor se ausentó después de haber salido del Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, en el sector Bebedero de Cajicá, Cundinamarca. Las últimas imágenes registradas por las cámaras de seguridad muestran a Valeria ingresar en una zona de arbustos cerca de la reja que limita con el área del río Frío, alrededor de las 10:30 a. m., según informó El Tiempo.

Ante la falta de retorno al colegio, la institución escolar activó un protocolo interno de búsqueda y notificó a los padres y a las autoridades responsables. Siguiendo la declaración proporcionada por El Tiempo, actualmente, “la institución está colaborando activamente con los recursos necesarios para apoyar la búsqueda”.

La operación de búsqueda está siendo dirigida por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, en colaboración con unidades del municipio de Cajicá. Están utilizando equipos de emergencia como drones, botes y perros entrenados en misiones de búsqueda y rescate. Asimismo, se contó con la participación de equipos de bomberos de Zipaquirá, Chocontá, Sopó y Tabio, sumándose además la Cruz Roja a las tareas de búsqueda.

Desde muy temprano reactivamos la búsqueda de Valeria Afanador, reportada como desaparecida ayer en la mañana en la vereda Río Frío, municipio de Cajicá, mientras estaba en su colegio. Con la presencia y coordinación de Bomberos Cundinamarca, estamos apoyando las labores para… pic.twitter.com/pdpqD8y1jX — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 13, 2025

“La desaparición de Valeria ha producido una magnitud de movilización humana y tecnológica sin precedentes en la localidad”, informó el impreso. Valeria fue vista por última vez con el uniforme de su colegio, su cabello café a la altura de los hombros y sus característicos ojos oscuros. Dada la particularidad de su condición de síndrome de Down, la búsqueda se está llevando a cabo con un nivel adicional de atención y cuidado.

El colegio también hizo un llamado a la comunidad escolar para que evite difundir rumores o información no confirmada que pueda obstaculizar las labores de búsqueda o generar desinformación. Adelantaron que solo las comunicaciones oficiales emitidas por parte del Gimnasio Campestre Los Laureles serán válidas para cualquier información adicional sobre el caso.

La desaparición de Valeria ha desencadenado una conmovedora respuesta de solidaridad y cooperación tanto de la institución educativa como de las autoridades locales e incluso departamentales. Mientras tanto, la incertidumbre persiste, lo que lleva a la crucial pregunta:

