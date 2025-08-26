El gobernador indicó que los primeros reportes mostrarían el momento en el que la niña saluda a alguien, camina hacia una malla y luego desaparece.

“Pareciera que saluda a alguien y toma camino hacia allá, hacia una malla, y desde ahí no se vuelve a saber de Valeria”, detalló Rey en diálogo con Olímpica Stereo.

La desaparición de Valeria Afanador en Cajicá, ocurrida hace más de una semana, ha fortalecido la hipótesis de una desaparición forzada. El gobernador también afirmó recientemente que existe un “alto porcentaje de probabilidad” de que la menor haya sido víctima de un rapto y descartó que se tratara de una salida voluntaria.

Según explicó, la niña no pudo haberse movilizado sola más allá del perímetro cercano a su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, donde fue vista por última vez.

El abogado de la familia, Julián Quintana, también pidió a la Fiscalía abrir una línea de investigación enfocada en un posible secuestro, señalando que el responsable debía conocer muy bien la zona o incluso podría estar vinculado al mismo colegio. Las labores de búsqueda han incluido el monitoreo exhaustivo del Río Frío, cercano a la institución, sin resultados concluyentes.

El gobernador destacó que más de 200 personas continúan trabajando en la localización de la niña y aseguró que la investigación judicial será clave para esclarecer los móviles y responsables.

Mientras tanto, se han expedido órdenes de allanamiento en viviendas de Cajicá y áreas vecinas. Tanto autoridades como familiares insisten en que la desaparición corresponde a un hecho delictivo y no existe otra explicación.

