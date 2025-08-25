La desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años, mantiene en alerta máxima al municipio de Cajicá, Cundinamarca, desde el pasado 12 de agosto. La pequeña fue vista por última vez en la localidad, y desde entonces no se ha tenido rastro de ella. El caso ha conmocionado a la comunidad y a todo el país, que sigue de cerca los esfuerzos por dar con su paradero.

Cajicá, situado a tan solo 40 kilómetros de Bogotá —aproximadamente una hora y media de la capital—, se ha convertido en el epicentro de una intensa búsqueda que involucra a más de 200 personas.

Entre ellos se encuentran bomberos, organismos de socorro, autoridades locales y numerosos voluntarios de la comunidad, quienes día tras día se suman a los operativos para hallar a la menor.

Las labores se han concentrado en diferentes puntos estratégicos, como el río Frío, que atraviesa la localidad, y los bosques aledaños, considerados zonas de difícil acceso. A pesar de la dedicación y los amplios despliegues, más de una semana de esfuerzos no ha arrojado resultados concretos. La ausencia de pistas certeras aumenta la angustia de los familiares, quienes no pierden la esperanza, y mantiene en vilo a todo un municipio que clama por respuestas.

Médium habló sobre el caso de Valeria Afanador

En medio de este panorama cargado de incertidumbre, la médium y vidente argentina Noelia Pace, reconocida en Latinoamérica por sus habilidades espirituales, ofreció a Pulzo una reflexión sobre el caso. Aunque aclaró que no puede profundizar públicamente en lo que percibe, dejó abierta la posibilidad de brindar más información únicamente a la familia de Valeria.

“Lo único que voy a decir es que todavía están a tiempo de encontrarla. El resto debe quedar en manos de la familia, por respeto a lo que están viviendo. En situaciones de desaparición o hechos criminales, hay que tener cuidado con lo que se comunica, porque puede tergiversarse y generar más dolor. Solo si la familia me lo pide, podría compartir lo que percibo”, explicó Pace.

No obstante, sus palabras también despertaron curiosidad en torno a su figura, pues Pace es reconocida en varios países por su particular manera de acercar la mediumnidad al público general.

¿Quién es Noelia Pace y qué hace en Bogotá?

La vidente y médium argentina se encuentra en Colombia para presentar su evento ‘Mediumnidad’, el próximo martes 26 de agosto en el Teatro Astor Plaza de Bogotá. Con esta propuesta, busca revolucionar la forma en que se comprende la vida después de la vida y la conexión con otras dimensiones.

En cada presentación, Noelia invita a personas del público a acompañarla sobre el escenario, donde explica cómo se comunica con las almas y cómo convive con ellas en su cotidianidad. Más allá de lo escénico, su propósito es brindar consuelo, alivio y comprensión a quienes han perdido a un ser querido y buscan un espacio de conexión espiritual.

“Imaginen vivir una experiencia en la que las barreras entre el aquí y el más allá desaparecen, donde las emociones fluyen y los vínculos trascienden el tiempo”, expresó la vidente. Su propuesta apunta a explorar el poder de la conexión espiritual y ofrecer un reencuentro simbólico con quienes ya no están físicamente presentes.

