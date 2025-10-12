Un verdadero susto sintió el mundo del vallenato este domingo 12 de octubre, luego de que el bus que transporta a la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, y su acordeonero Juank Ricardo, sufriera un accidente de tránsito. El siniestro ocurrió en las primeras horas del día, cerca del municipio de San Alberto (Cesar). Al parecer, el vehículo se dirigía hacia Santa Marta, luego de haber cumplido con una presentación la noche anterior, sábado 11 de octubre, en el municipio de Yacopí (Cundinamarca).

Las imágenes difundidas rápidamente en redes sociales dan cuenta de la gravedad del impacto, mostrando el bus con serios daños estructurales en su parte delantera. Pese a lo impactante de las fotografías y la magnitud del choque, la noticia positiva fue el estado de salud de los integrantes de la banda: milagrosamente, los músicos resultaron ilesos, sufriendo solo el susto propio de una situación de alto riesgo.

De hecho, se ha tratado de un puente festivo con numerosos siniestros viales de famosos, ya que se supo que Martín Elías Jr. sufrió accidente en un vehículo, pero no pasó nada de gravedad, siendo toda una casualidad que otro familiar e hijo de un famoso cantante vallenato haya pasado por este percance.

Lee También

Ahora bien, hasta el momento, no se sabe si en el bus accidentado iban Samuel Morales y Juank Ricardo. Los seguidores del artista siguen a la espera para que se confirme el estado actual de ellos dos tras el lamentablemente choque en San Alberto (Cesar).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Ching | Origen Valledupar (@origenvalledupar)

No obstante, la suerte no fue la misma para la persona que iba al volante. Se ha reportado que el conductor del vehículo sí habría sufrido diversas contusiones en diferentes partes del cuerpo a causa del accidente, siendo la principal víctima física del lamentable suceso. Mientras el personal de la agrupación se encuentra a salvo y evaluando los daños materiales, se espera el parte médico oficial sobre la condición del conductor.

(Vea también: Agarran a ladrón que usaba inhibidor de señal para robar carros en Bogotá y quedó desvalijado)

En estos momentos, las autoridades de tránsito ya se encuentran en el lugar del accidente. Su labor se centra en hacer las verificaciones y peritajes correspondientes con el fin de establecer las circunstancias exactas que llevaron a este violento siniestro en la vía.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.