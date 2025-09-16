En un gesto que ha conmovido al mundo del vallenato, el reconocido artista Silvestre Dangond subió al escenario a su corista y amigo, Nico Pineda, para revelar una verdad que por años ha sido un misterio para los fanáticos. Ante un masivo público en su concierto de Bucaramanga, Pineda interpretó un fragmento de la emotiva balada ‘Transforma mi mundo’, un tema que millones de personas han atribuido erróneamente a la icónica voz de Kaleth Morales. Este emotivo momento no solo aclaró la confusión, sino que también rindió un merecido homenaje a dos figuras clave en la historia del vallenato.

Realmente la claridad empezó por una entrevista que concedió en exclusiva para el programa La Corte Vallenata de Pulzo.com, ‘Juank’ Ricardo, acordeonero de Kaleth, quien dejó en claro que la canción fue compuesta por Carlos Daza e interpretada por Nico Pineda, quien hoy en día es corista de Silvestre Dangond. Curiosamente, él no se explica como la canción aparece a nombre de Kaleth en sus perfiles de Spotify y YouTube.

Durante años, “Transforma mi mundo” ha circulado en plataformas digitales y redes sociales con el nombre de Kaleth Morales. Su estilo romántico y la profunda emotividad de su letra hicieron que muchos la incluyeran en el legado del fallecido ‘Rey de la Nueva Ola’. Sin embargo, la canción nunca fue interpretada por él. Su verdadero cantante es Nico Pineda. Este error se propagó rápidamente debido a la inmediatez de la era digital, donde la música se comparte sin un adecuado control de la autoría.

Transforma mi mundo” fue escrita por Carlos Daza, un talentoso compositor que en ese momento trabajaba en el mismo círculo musical que Kaleth. La cercanía de sus estilos y la voz de Nico Pineda, que de alguna manera se fusiona con la emotividad que caracterizaba a Kaleth, perpetuaron el error.

El momento cumbre del concierto de Dangond no fue planeado. Mientras compartía con su público, invitó a Nico Pineda a subir al escenario. Pineda, conocido por su trabajo como corista y su gran talento, tomó el micrófono. El silencio de la multitud fue total cuando las primeras notas de “Transforma mi mundo” inundaron el lugar. Nico, con su característica voz, interpretó el fragmento de la canción, dejando claro para todos que él era el verdadero intérprete de ese éxito.

El gesto de Silvestre Dangond fue un acto de justicia. En un escenario de gran magnitud y ante la mirada de miles de personas, decidió corregir públicamente una equivocación que ha perdurado por más de una década.

Este momento en el concierto de Bucaramanga es un homenaje doble: a Nico Pineda, por su talento y su contribución al vallenato, y a Kaleth Morales, por su legado como compositor. A pesar de que la canción no es de su autoría ni fue interpretada por él, su estilo es tan distintivo que logró trascender y ser asociado con su nombre.

