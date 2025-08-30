En la noche de este viernes, 29 de agosto, se llevó a cabo la primera fecha del concierto de Silvestre Dangond en Bogotá, en un evento que dejó felices a los miles de fanáticos del artista vallenato, ya que fue un buen ‘show’, hubo artistas invitados, entre otros aspectos.

Sin embargo, hubo un hecho durante el espectáculo que llamó la atención y fue el homenaje que le rindieron a Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial que fue asesinado en la capital del país tras ser víctima de un atentado en un parque del barrio Modelia, localidad de Fontibón.

Y es que, en medio de la euforia por las canciones de Silvestre, apareció en las pantallas del escenario Miguel Uribe tocando el acordeón, en un acto que muchos asistentes consideraron como un sentido homenaje.

Incluso, el propio Silvestre Dangond dedicó unas palabras: “Sé que te duele, Bogotá, por eso lo traje a recordación porque sé que te duele. Si te duele a ti, nos duele a todos”.

#Colombia 🎤🎼Durante su concierto en el estado El Campín, en Bogotá, el cantante Silvestre Dandong rindió un emotivo homenaje a Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado durante un acto público en el barrio Modelia de la capital del país. “Nos duele a todos”, expresó el artista. pic.twitter.com/EvWb6PNzVE — Vanguardia (@vanguardiacom) August 30, 2025

Gritos contra Petro en concierto de Silvestre Dangond

Fanáticos que asistieron al concierto de Silvestre Dangond grabaron momentos en los que varias personas, al salir del estadio El Campín, empezaron a gritar “fuera Petro”, como muestra de rechazo al actual Gobierno Nacional.

