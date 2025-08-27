Bogotá se prepara para vivir un acontecimiento sin precedentes. Silvestre Dangond, la estrella latina del vallenato, presenta ‘El último baile SD’, un espectáculo que trasciende el concepto tradicional de concierto y se eleva al nivel de las grandes producciones de Las Vegas, donde música, arte y tecnología se fusionan en una experiencia inolvidable.

Con el sello creativo de Alain Corthout, mente maestra detrás de los shows de Maluma, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, DJ Tiësto, Juanes y David Guetta está puesta en escena redefine lo que significa un concierto en vivo en Latinoamérica.

-Sonido mundial Meyer Sound: el sistema de audio elegido por Bruno Mars, Shakira y Luis Miguel aterriza en Bogotá, garantizando potencia, perfección y nitidez en cada nota.

-Iluminación Robe: más de 800 luces que envolverán el escenario en un diseño de clase mundial, generando profundidad, color y movimiento.

Lee También

-Pantallas LED Mesh: tecnología de última generación que combina alta resolución con total visibilidad del escenario, creando un entorno visual inmersivo. Producción de élite: bajo la dirección de Óscar Pinzón (Stage Eventos) y Diomar García (DG), nombres asociados a los montajes más grandes de la región.

Este show no es solo un concierto, es un fenómeno de producción y logística:

Más de 80.000 boletas vendidas en total.

40.000 vendidas diariamente.

8 meses de planeación ininterrumpida.

Más de 40 tractomulas movilizando el montaje.

7 días de montaje 24/7 para levantar la puesta en escena.

4.000 personas trabajando por día de show.

300 profesionales dedicados al montaje. Más de 20 cámaras de video y fotografía, apoyadas en drones.

Más de 700 luces LED, 600 m² de pantallas y 600 puntos de pirotecnia. Elevadores, show de láser, efectos especiales, invitados y sorpresas que marcarán la historia de la música en vivo en Colombia.

El público vivirá un recorrido por todas las épocas que han marcado la trayectoria de Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella y la presentación en vivo de su álbum de despedida, todo y más, en un universo silvestrista diseñado para despertar recuerdos, emociones y sentimientos colectivos.

Cada localidad ha sido concebida para ofrecer la sensación de tener a los artistas más cerca que nunca, con un espectáculo de primer nivel desde cualquier ángulo. “EL ÚLTIMO BAILE TOUR COLOMBIA” es un espectáculo irrepetible, un viaje sensorial y una celebración de la música que consolidará a Bogotá como epicentro de la cultura latina.

Todo esto, bajo la producción de élite de Óscar Pinzón (Stage Eventos) y Diomar García (DG) responsables de los montajes más grandes de la región. El Estadio El Campín se iluminará con la fuerza de la música, el poder de la tecnología y la grandeza de un artista que sigue escribiendo historia.

Estas son las fechas para los conciertos en Colombia

Bogotá: 29 y 30 de agosto – Estadio El Campín. (Estamos completos) Bucaramanga: 13 de septiembre – Estadio Américo Montanini

Barranquilla: 20 de septiembre: Estadio Romelio Martínez (Estamos Completos)

Medellín: 4 de octubre Cartagena: 11 de octubre

Cúcuta: 18 de octubre Cali: (próximamente anuncio)

Ibagué: 1 de noviembre Pereira: 22 de noviembre

Villavicencio: 6 de diciembre

Riohacha: 20 de diciembre

Santa Marta : 3 de enero de 2026 Sincelejo: 17 de enero de 2026

Cali: (próximamente anuncio)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.