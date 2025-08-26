La vida privada de las celebridades suele estar bajo la lupa de los seguidores y los medios de comunicación, y el caso de la actriz y cantante Laura de León junto a su esposo, el presentador Salomón Bustamante, no ha sido la excepción. En las últimas semanas, rumores sobre una posible ruptura han tomado fuerza debido a diversos indicios que apuntan a un distanciamiento entre ambos.

De León, quien se encuentra radicada en Bogotá por compromisos laborales, continúa enfocada en sus proyectos actorales y musicales como ‘Planchando el despecho’. Por su parte, Bustamante habría decidido permanecer en Cartagena, ciudad en la que mantiene su agenda profesional. Esta distancia, sumada a la falta de interacción en redes, ha sido interpretada como una clara señal de que algo no marcha bien en la relación.

Uno de los hechos más comentados fue que Bustamante dejó de seguir a Laura de León en redes sociales, lo que rápidamente provocó especulaciones entre los seguidores de la pareja.

Además, la interacción entre ambos en plataformas digitales se redujo drásticamente: ya no se observan comentarios, reacciones o gestos de complicidad que antes eran frecuentes y celebrados por sus seguidores.

‘Gordo’ Ariel confirmaría separación de Laura de León y Salomón Bustamante

El tema tomó aún más relevancia cuando el periodista Ariel Osorio, conocido como el ‘Gordo Ariel’, abordó la situación en su programa ‘la Corona TV‘, emitido por Citytv. Osorio, reconocido por su experiencia en el cubrimiento de la farándula nacional, señaló que este tipo de noticias no son fáciles de dar, pero afirmó que, según una fuente confiable cercana a Bustamante, la separación ya se habría concretado.

“Según fuentes cercanas al canal de las tres letras, pero es alguien que trabajó con Salomín Bustamante dijo que efectivamente están separados, al parecer, según mi fuente”, explicó Osorio.

El presentador aclaró que ni De León ni Bustamante han dado declaraciones oficiales al respecto, pero insistió en que la información proviene de alguien del círculo laboral del comunicador cartagenero.

La ausencia de una confirmación directa por parte de los protagonistas ha causado un clima de incertidumbre. En redes sociales, los seguidores no han tardado en manifestar su desconcierto, revisando con lupa cada publicación en busca de pistas o respuestas. Muchos recuerdan que la pareja siempre fue muy abierta con sus muestras de cariño y que su historia de amor parecía sólida.

¿Quién es el esposo de Laura de León?

De hecho, el romance entre Laura de León y Salomón Bustamante estuvo marcado por momentos memorables que quedaron grabados en la memoria de sus fans.

La pareja se casó por lo civil en 2020, en plena pandemia, y un año después celebraron una boda religiosa en la Catedral de Cartagena, el 7 de diciembre de 2021. Fue una ceremonia emotiva, cargada de tradición caribeña, a la que asistieron familiares, amigos y figuras reconocidas del medio artístico.



Durante un tiempo, De León y Bustamante compartieron con orgullo imágenes de aquel día, consolidando su lugar como una de las parejas más queridas de la farándula nacional.

Otro aspecto de su relación que llamó la atención del público fue su decisión conjunta de no tener hijos. En entrevistas, Laura explicó que, aunque de niña soñaba con una familia numerosa, su visión cambió con los años y optó por enfocarse en sus proyectos personales y profesionales. Bustamante respaldó esa postura, lo que reforzó la percepción de complicidad y entendimiento entre ambos.

Hoy, sin embargo, las circunstancias parecen ser diferentes. Laura ha estado participando en el espectáculo musical ‘Planchando el despecho’, aunque en las últimas semanas ha tenido ausencias notorias en algunas presentaciones. Por su parte, Salomón continúa vinculado a producciones en la costa, lo que incrementa la percepción de caminos separados.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido públicamente la situación, la distancia emocional y física se hace evidente. Sus seguidores, que antes disfrutaban de verlos juntos en eventos y plataformas digitales, ahora se enfrentan a un panorama lleno de dudas.

Lo cierto es que, de confirmarse la separación, se cerraría un capítulo importante para una pareja que durante años representó el amor y la complicidad en el mundo del entretenimiento colombiano. Por ahora, solo queda esperar que tanto Laura como Salomón encuentren tranquilidad en el camino que decidan tomar, sea juntos o por separado

