Laura de León, la protagonista de la nueva serie ‘Rojo Carmesí’, de RCN, siendo su primer papel protagónico en su carrera de actriz con una historia basada en libretos de Fernando Gaitán.

El corazón de Laura de León está reservado, está casado en Salomón Bustamante, presentadora cartagenero.

Salomón Bustamante es el esposo de la actriz Laura de León. Hace 12 años se conocieron en Cartagena, donde ambos nacieron en esa ciudad, y el pasado 7 de diciembre cumplieron dos años de feliz matrimonio.

Bustamante comenzó su carera como asistente de producción, asistente de cámara, camarógrafo, editor, realizador, periodista, actor y presentador.

Comenzó su carrera en el canal de las tres letras con programas como ‘Estilo RCN’, luego pasó a integrar el equipo de Jota Mario Valencia en el matutino del canal ‘Muy buenos días’ junto a Laura Acuña y Adriana Betancur.

A 4 años de la muerte de Valencia, el presentador escribió en su cuenta de Instagram:

“Si les soy sincero, no me gusta aferrarme al pasado, pero tengo que aceptar que el mismo hace parte de nuestras vidas, existen momentos y personas que nunca podrás olvidar. Hoy han pasado 4 años desde tu partida y todavía muchos te llevamos en el corazón, gracias ‘JOTA’ por las enseñanzas, y en donde quiera que estés, ten presente que no nos acostumbramos a tu ausencia”-