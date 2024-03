Carlos Ochoa es bien conocido en el mundo del entretenimiento, específicamente en la industria de las telenovelas colombianas. Gracias a sus años de experiencia ha logrado convertirse en referente, sobre todo porque, no se sabe cómo, logra obtener primicias antes que cualquier otro.

Como crea contenido para redes sociales, compartió una fotografía del ‘Nuevo Cartel de las Feas’, como se les conocía a las amigas de ‘Betty, la fea’, de la nueva novela de RCN, ‘Rojo carmesí’, la cual llegará a las pantallas de los hogares una vez ‘Rigo’ se acabe.

Dicha comparación pareció molestar bastante a la actriz María del Rosario Barreto, que hace parte de la nueva novela. Dijo que no existía comparación porque no tenían nada en común, eran producciones completamente aparte, por más de que hubiera tenido el mismo libretista: Fernando Gaitán.

Además, le dijo que no le gustaba para nada la manera en la que se expresaba porque, básicamente, estaba hablando de una producción que no había visto, que tuviera más cuidado al referirse de dicha novela a la que le tiene tanto cariño.

Entre todas las cosas que le dijo, Carlos Ochoa expuso el caso y hasta dijo que sentía que lo estaban censurando, pues al final de cuentas, él podía expresarse de la manera en la que quisiera en sus redes sociales:

“Tú no tienes poder para censurarme sobre las telenovelas, yo soy un crítico de telenovelas y lo que no me gusta lo digo y lo que me gusta lo digo. A diferencia de a ti, a mí no me paga tu canal, soy independiente“, terminó por decir el periodista.

Ante dicha pelea, María del Rosario Barreto no se pronunció, pero su amiga Laura León, quien también hace parte de la producción ‘Rojo carmesí’, reposteó la foto de la comparación de Carlos Ochoa y publicó un emoji de risa.

