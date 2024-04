La presentadora Alejandra Serje contó a través de su cuenta de Instagram que tuvo que someterse a una operación de último minuto por una protuberancia de grasa en su espalda que la aquejaba en este mes.

Serje estuvo ausente el lunes 15 de abril en el programa de entretenimiento de ‘Lo sé todo’ por cuestiones de salud y así lo explicó:

La modelo contó a través de un video sobre la operación a la que se sometió porque no aguantaba más el dolor de espalda.

“No tengo palabras para expresar mi gratitud por el apoyo y las manifestaciones de amor que he recibido desde que les conté que no atravesaba un buen momento de salud. A través de este video les explico por qué me tuvieron que intervenir quirúrgicamente de emergencia”.