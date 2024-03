La presentadora de ‘Lo sé todo’ Alejandra Serje conversó con la emisora ‘Tropicana’ y contó su amarga experiencia con la pérdida de dinero por invertir en las llamadas criptomonedas.

“Yo no caí, yo me fui de frente y de plancha y todo por las criptomonedas”, contó Serje entre risas.

“Soy una mujer que ama los activos digitales, de hecho una de mis fuentes de ingreso son las criptomonedas, creo en ellas y en un futuro muy cercano invertir en activos digitales”.

Después contó su mala experiencia: “Creí en un proyecto colombiano y vi un ecosistema de empresas que lo respaldaban, lo investigué, sin embargo, debo decir que no debemos ser tan ambiciosos porque la ambición rompió el saco”.

La presentadora no se dio cuenta en qué momento su inversión empezó a crecer y de un momento a otro perdió todo lo que ella y otras personas invirtieron.

“Perdí 800 millones de pesos y después de muchos años de trabajo, debo admitir que lloré lágrimas de sangre, pero tampoco me ahogué, no pude echarme a la pena”, contó la presentadora.

“Entendí que uno no debe ser ingenio, entendí que lo material se recupera, te puedes levantar las veces que quieras, más allá del golpe lo importante es saberse levantar”, contó la presentadora.

Serje no recomienda invertir en estos activos digitales, porque también ha perdido dinero y ese es su problema. “Creí en un proyecto de fe y me tumbaron. No sabes las noches sin dormir y todo se me derrumbó, sufrí de depresión y ansiedad, es verte atada de manos”, contó.

También reitera que fueron sus decisiones y que a ella no le dicen qué hacer y dónde invertir. “Lo siento por todas las personas que perdieron”, puntualizó.

