Luego de medio año de muchas especulaciones sobre su vida sentimental, Alejandra Serje rompió el silencio y confirmó su separación de Andrés Poveda, el padre de su hija Luciana y con quien se había comprometido a inicios de 2022. La recordada expresentadora de Lo Sé Todo, y ex Protagonista de Nuestra Tele, habló por primera vez sobre los altibajos que vivió el año pasado.

A finales del mismo año, Serje fue vinculada románticamente con Juan Cebolla, integrante del ‘Circo de los Hermanos Gasca’, luego de que varios internautas aseguraran verlos juntos en eventos sociales y detectar algunos cruces de mensajes a través de redes sociales. En su primer pronunciamiento, la presentadora aclaró que su separación no fue por infidelidad.

Alejandra Serje habló de su separación

El programa Lo Sé Todo publicó una exclusiva con la presentadora quien decidió abrir su corazón y revelar públicamente las razones que la llevaron a tomar la decisión. “Jamás fue por cachos. Nunca me pusieron los cachos ni puse cachos, eso sí quiero aclarar, no fue un tema de infidelidad, fue un tema de varios factores entre ellos la distancia y bueno él es una excelente persona, es un excelente padre, solo tengo cosas buenas para decir de él, él también habla muy bien de mí. Son procesos y ya, hasta ahí fue, ya entrar en detalles de por qué tomamos la decisión prefiero reservármelos, fue un acuerdo que él y yo hicimos”,contó y recordó que pasó muchas noches llorando y haciendo su ‘duelo’.

En la misma exclusiva, Alejandra Serje habló sobre otras batallas que libró en el 2022 y que muchos de sus seguidores desconocían. “Yo pienso que el 2022, que gracias a Dios se acabó, fue un año muy duro para mí, fue un año donde todas las áreas de mi vida se vieron supremamente afectadas. Yo pienso que desde el momento en que fallece mi abuela fue un dominó de cosas, porque fallece mi abuela, en un accidente de tránsito muere mi padrastro de una manera terrible. Restaurar a mi mamá de eso ha sido muy difícil, yo creo que llega el momento en que ni siquiera ella ha podido superar eso y no creo que lo supere nunca. Viene la crisis financiera, viene mi separación, viene mi familia. Wow qué año. A mis hijos y a la gente le digo que para mí el 2022 fue un maestro, un maestro donde tú dices ‘bueno, si tengo la vida perfecta, tengo todo lo que quería ¿qué pasa si no lo tengo?’ uno a uno la vida me fue quitando lo que más amaba, con lo que mas completa me sentía”,reveló.