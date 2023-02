La pareja de cartageneros se casó en ‘La heroica’, en diciembre de 2022 por segunda vez, después de haberlo hecho por lo civil durante la pandemia; han sido uno de los romances mas estables de la farándula colombiana.

La relación de la actriz y el presentador seguirá por separado debido a los proyectos de Salomón, quien vuelve a la televisión luego de su salida del programa ‘Muy buenos días’, del canal RCN.

Estas son las fotos de su boda:

Con la muerte de Jota Mario Valencia, quien era el director de ‘Muy buenos días’, y el mentor de Salomón Bustamante en la televisión, el Canal RCN hizo varios cambios tanto en la programación como en el talento, renovación que lo dejó fuera del Canal.

“Me llené de miedo en un principio, pero una vez, pasó el duelo por Jota, quien creyó en mí, supe que debía seguir adelante. Sin embargo, volver a empezar no fue fácil, pues me cerraron puertas que jamás me imaginé”, cuenta Salomón en entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, del Canal Uno.