[A LEER ] Un adelanto del amor que finalmente es la fuerza más poderosa, puede contra toda pandemia y adversidad. Hoy nuestra ciudad, fue testigo de nuestra #bodacivil porque no podíamos desaprovechar la oportunidad de estar rodeados de la familia (faltaron muchos), de estar en la ciudad mágica que ha sigo testigo de nuestro amor y por supuesto de las ganas de unir nuestras vidas para siempre ✨✨✨ SOÑAMOS aún, con poder recibir el sacramento del sagrado matrimonio, ahí en la casa de Dios, con todo lo MÁGICO que nos tiene preparado @marycueterofficial y finalmente con TODA la familia y amigos que nos faltaron; por hoy este MÁGICO 14 de agosto, fue así. Te amo @salobustamante GRACIAS por unir tu vida conmigo para siempre, el resto ya te lo he dicho y te lo seguiré demostrando. Que día más HERMOSO, en la simplicidad de la vida, está la magia. Pd: les seguiré mostrando TODO lo que hubo detrás de esta #bodacivil, fotos, decoración, etc, etc. Porque estoy emocionada y porque si. Pd2: “que no panda el cunico” nos quitamos el tapabocas solamente pa cada toma. Que video más HERMOSO, estoy ansiosa por ver más @cgcarlosguardela