¡¡¡NOS CASAMOS!!! Eso ERA lo que íbamos a decir @salobustamante y yo, hoy en la Catedral de Cartagena, pero lastimosamente no sucedió así, ahora bien, LO QUE SI SUCEDIÓ, fue que de todas maneras hicimos nuestro, este 17 de abril y pudimos recibir de forma virtual, la bendición de nuestra familia y nuestro párroco, en un rito católico muy bonito, que llamamos Ceremonia Pre nupcial. Créannos, ahí estaba Dios, sentimos el amor de todos en la distancia, también sentimos un poco de impotencia por no poder abrazarlos, lo cierto es que no hay amor más bonito que el de la familia que te hace olvidar los momentos difíciles; oramos, bailamos, reímos, hubo brindis, cantamos y este día, fue imperfectamente Perfecto. 🙏🏿 Mobiliario y flores: @alquilandobogota Vestido de novia improvisado 🥰@ambarmoda Accesorios😍: @zaphiroluxury . Participantes: Padre Yamil Martínez @deleon_fabian @deleonfabio2014 @marioideleonc @marthacespedes @deleonpuellomario @cristinaosoriodelv @carocastellar @marciafvargas @dr_busta @pablobh83 @violeta_ice @lauriebustamante @juanmadiago @catalinamrtz @catalina2505 @sanmiguelbeatriz @mayims @taizdurangoeventplanner @dayidurango @donemarketingyeventos