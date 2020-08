green

Con el aniversario del asesinato del periodista este 13 de agosto, varias personas recordaron momentos que marcaron su historia, como el día que predijo y parodió una constituyente o su opinión acerca de Jorge Cárdenas.

“¿No pierde muchos fans cuando usted diga que es novia de semejante huesazo?”, le preguntó Garzón a la actriz Ángela Vergara, personificado como el embolador Heriberto de la Calle.

“Definitivamente”, fue el texto con el que Mario Muñoz trinó el video, por lo que el defensor del actual Gobierno dijo también en Twitter que prefería no expresar su opinión “sobre alguien que se hace llamar “Krápula””, y añadió que “Él mismo le hace honor a su apodo”, aunque el sobrenombre no hace referencia a nada más que a su banda y no a rasgos de la personalidad del cantante. Es más, como se hace llamar es ‘Subcantante’.

Cárdenas agregó que le “alegra que un negociador de secuestros tuviera tal opinión sobre mí”, haciendo un peligroso señalamiento hacia el asesinado humorista.