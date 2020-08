View this post on Instagram

Los hermanos Vives al parecer están pasando por un mal momento 🤯 Guillo un poco dolido comentó que actualmente ‘Gaira Café’ estaba trayendo problemas familiares 😱 Además, escribió qué hay personas que llegan a las familias a dividir y otra a unir, por lo que muchos internautas relacionaron que fue Claudia Elena debido a la mención😥 Lucy, la hija de Carlos Vives, no pasó por alto el mensaje de su tío y le mostró todo su apoyo 💪🏽