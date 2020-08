green

En diálogo con el programa de chismes, Naldy narró que una noche normal estaban acostados en la cama viendo televisión, cuando le entró una videollamada a su novia Eymy: era la hermana de ella, quien estaba en ese momento con Zion en Miami.

El reguetonero colombiano estuvo presente en esa llamada y en ese momento le pareció normal. Sin embargo, tiempo después se percató de que su novia y Zion se estaban hablando por WhatsApp.

“Yo la sentía como rara y un día me estaba mostrando el celular y le entró un mensaje de Zion. Yo le pregunté por qué él le estaba escribiendo y ella dijo que eran bobadas, me dijo: ‘Qué tal que me haga amiga de él para ayudarte a ti’. Yo le dije que no creía eso y que más bien era por echarle los perros, pero me respondió que no pasaba nada, que no me empeliculara”, dijo Naldy a ‘La Red’.

Pero quedó con sospechas y desconfiado, entonces consiguió el número de Zion y lo llamó para saber qué pasaba. Sin embargo, cuando contestó el cantante puertorriqueño y supo que era él, el novio de Eymy, colgó. Por eso decidió escribirle por WhatsApp para aclarar todo.

En una captura de pantalla que mostró ‘La Red’ se lee que Naldy le escribió a Zion: “Solo quería saber si ella te está copiando porque es mi mujer hace 2 años. Pero quiero saber a quién tengo a mi lado. Si ella te copia, no puedo hacer nada es libre”.

A lo que Zion respondió: “Negativo, no la conozco. Conozco a una persona en común y simplemente estaba siendo amable. Fue la primera vez que le escribí, qué pena contigo, no sabía que tenía novio, no vuelve a pasar, mis disculpas”.

Naldy paró la grabación del video y se fue para la casa y le pidió al celador del conjunto que si lo dejaba ver las cámaras. Efectivamente Eymy había salido con maletas de viaje.

“Yo le empecé a escribir que dónde estaba, cuando le entraron los mensajes, me dejaba en azul y no me decía nada. Luego me enviaron unos videos (que ‘La Red’ mostró) donde ella estaba efectivamente con él (Zion) de viaje en Los Roques”, agregó Naldy en ‘La Red’.

“Ella llegó y yo obviamente quería saber el por qué ella hizo eso. Si estás todos los días con alguien, por qué tomar esa decisión. Yo estaba triste, hundido y quería una explicación, pero nunca me la dio. Cuando me vi con ella me dijo: ‘No sé por qué dices esas cosas, estemos bien no peleemos’, como si nada hubiera pasado. Todo eso era para que discutiera con ella y al otro día se fue para unos premios con Zion, ahí se acabó toda la relación”, finalizó Naldy en ‘La Red’.

Después de ello, Zion publicó algunos videos en su cuenta de Instagram donde se lo ve compartiendo con su familia y con Eymy, la ex del reguetonero colombiano que quedó con el corazón destrozado.

‘La Red’ asegura que se comunicó tanto con Eymy como con Zion para que dieran su versión de los hechos, pero ninguno quiso hablar.