El artista reveló que, aunque la situación durante la crisis por el coronavirus ha sido complicada, es consciente de que su negocio será uno de los últimos en poder retomar actividades de forma normal, tal como lo hacía antes del confinamiento.

“Con Gaira ha sido difícil, porque también es otro de los trabajos que va a tomar tiempo poder estabilizar. Los domicilios no son tan rápidos. Tenemos un equipo muy grande, no te lo sostiene los domicilios. Entonces, estamos tratando de que el tiempo nos alcance para las prórrogas que nos damos y las ayudas que nos estamos dando no echen al traste [el negocio]”, aseguró el cantante en el programa.

En ese momento, su esposa intervino y añadió: “No está fácil. En este momento, no hay nada en caja. La situación es difícil”.

La pareja no dio más detalles al respecto, solo puntualizó comentando que todos los días tienen reuniones para evaluar cómo sigue la situación y seguir haciéndole frente.

Las declaraciones de estos famosos se escucharon sobre las 10 de la mañana de este miércoles en la señal en vivo de Caracol Televisión. En la conversación, Carlos y Claudia Elena también se refirieron a su familia, la música y otros temas relacionados con su vida y la cuarentena.