En una noticia que ha emocionado a millones de fanáticos alrededor del mundo, la superestrella pop Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce han anunciado su compromiso matrimonial este martes 26 de agosto.

(Vea también: Lamine Yamal confirma su romance con la cantante Nicki Nicole; foto juntos es muy romántica)

La pareja, que ha capturado la atención pública con su romance de cuento de hadas, compartió la feliz novedad a través de una publicación conjunta en Instagram.

Con una serie de fotos que capturan el momento romántico, Swift subtituló la imagen con un toque romántico: “Your english teacher and your gym teacher are getting married” (tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar, en español).

Lee También

Acá, el anuncio:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

Esta frase hace referencia a sus respectivas profesiones en un sentido metafórico, ya que Swift es conocida por sus letras poéticas y profundas, mientras que Kelce es un atleta de élite en el fútbol americano.

Aunque el anuncio se centra en el compromiso y no en una boda inmediata, la frase elegida por la pareja sugiere que los planes matrimoniales están en marcha. No se ha revelado una fecha específica para la ceremonia, pero fuentes cercanas indican que ambos están emocionados por esta nueva etapa.

Este evento marca un hito en una relación que ha sido pública y apoyada mutuamente, combinando los mundos de la música y el deporte de manera única.

La propuesta y el anillo de matrimonio

La propuesta ocurrió en un jardín lleno de flores, donde Kelce se arrodilló para pedirle matrimonio a Swift. Las fotos compartidas muestran el romanticismo del momento, con Swift luciendo un reloj Cartier que combina con el anillo.

El anillo es una pieza impresionante: un diamante Old Mine Brilliant Cut montado en una banda de oro, diseñado por Kindred Lubeck en colaboración con Artifex Fine Jewelry, según recogió la revista Chic Magazine.

Esta elección refleja el gusto clásico y elegante de Swift, quien ha sido vista con joyas significativas en el pasado. De acuerdo con el mencionado medio, el anillo “puede costar entre 300 mil y 500 mil dólares, dependiendo del peso en quilates y la pureza de la piedra”.

¿Cómo comenzó la relación de Taylor Swift y Travis Kelce?

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó en el verano de 2023, específicamente en julio de ese año. Todo inició cuando Kelce asistió a un concierto de la gira ‘Eras Tour’ de Swift en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde juega como ‘tight end’ para los Kansas City Chiefs, equipo de fútbol americano.

Kelce, inspirado en la tradición de los “friendship bracelets” (pulseras de amistad) que los fanáticos intercambian en los ‘shows’ de Swift, había preparado una pulsera personalizada con su número de teléfono para dársela a la cantante. Sin embargo, no pudo acercarse a ella debido a los protocolos estrictos que protegen su voz antes y después de las presentaciones.

Esta anécdota capturó la atención de Swift, quien, según reveló en una entrevista con Time en 2023 como Persona del Año, decidió contactarlo después de escuchar el episodio. “Empezamos a salir poco después de eso”, explicó Swift, aclarando que para cuando asistió a su primer juego de los Chiefs, ya eran una pareja establecida.

La relación se hizo pública el 24 de septiembre de 2023, cuando Swift apareció sorpresivamente en un partido de los Chiefs contra los Chicago Bears. Sentada en la ‘suite’ de Kelce junto a su madre Donna. La cantante animó al equipo, y más tarde fueron vistos saliendo juntos del estadio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Travis Kelce (@killatrav)

Desde entonces, su romance ha sido un torbellino de apariciones mutuas: Swift asistió a 13 juegos de los Chiefs esa temporada, incluyendo el Super Bowl LVIII en febrero de 2024, donde los Chiefs derrotaron a los San Francisco 49ers y la pareja celebró con un beso icónico en el campo.

Por su parte, Kelce ha apoyado a Swift en su gira, asistiendo a 14 conciertos en países como Australia, Singapur y varios en Europa. Un momento destacado fue en junio de 2024, cuando Kelce hizo una aparición sorpresa en el escenario durante un show en el Wembley Stadium de Londres, disfrazado y participando en una coreografía.

Ambos tienen 35 años y comparten una química evidente. Fuentes cercanas destacan que su romance se ha fortalecido por el respeto mutuo a sus carreras: Swift ha asistido a juegos con sus padres, y Kelce organizó una fiesta temática de ‘Eras Tour’ para Swift después de su último ‘show’ en Vancouver en diciembre de 2024.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.