La incertidumbre que durante 18 días acompañó a la familia de Valeria Afanador terminó con la noticia más dolorosa: la menor fue encontrada sin vida en inmediaciones del río Frío, en Cajicá, Cundinamarca.

El hallazgo se produjo en la tarde de este miércoles, en una zona rural que había sido parte del recorrido de los organismos de socorro desde el inicio de la búsqueda.

De acuerdo con la Fiscalía, fue un campesino de la zona quien descubrió el cuerpo en el sector conocido como Fagua y dio aviso inmediato a las autoridades. Personal del CTI de la Seccional Cundinamarca, junto a bomberos del departamento, llegó al lugar para adelantar la inspección judicial y el levantamiento.

“Para realizar las diligencias de inspección al cuerpo de un menor de edad que fue encontrado en el Río Frío por un campesino de la zona”, expuso la Fiscalía General de la Nación.

Qué dicen las autoridades sobre Valeria Afanador

El gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey, expresó su dolor frente al caso y recalcó que esa área ya había sido inspeccionada en varias ocasiones, lo que despierta dudas sobre si el cuerpo permaneció allí desde el comienzo de la búsqueda.

Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 29, 2025

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido, mientras familiares y habitantes del departamento lamentan el desenlace.

