En el municipio de Fundación, Magdalena, una pequeña de tan solo 4 años se convirtió en la víctima más joven de la violencia que azotó la región. El 27 de agosto de 2025, la niña fue alcanzada por balas perdidas durante un atentado sicarial.

(Vea también: ¿Encontraron a Valeria Afanador? Autoridades confirmaron que hubo fuerte hallazgo)

Según explicó la Policía de Magdalena, el objetivo del ataque era la pareja de la tía de la menor, quien resultó herido junto a su novia. Al parecer, en medio del intercambio de disparos, la niña fue impactada y perdió la vida en el lugar.

Alias “Coco” es actualmente el principal sospechoso del crimen; las autoridades continuaron los operativos para su pronta captura y reforzaron medidas para evitar más hechos violentos en Fundación, según recogió Caracol Radio.

Lee También

El despliegue de violencia ocurrió en el barrio Los Rosales. A pesar de los intentos de los vecinos por trasladar de urgencia a la niña a un centro de salud, la gravedad de su herida le arrebató la vida. Las otras personas lesionadas, un hombre y una mujer, permanecen internadas en el Hospital San Rafael.

De acuerdo con el heraldo, la víctima fue identificada como Milagros González, quien se encontraba sentada en las piernas de su tía cuando fue alcanzada por las balas.

Hipótesis sobre asesinato de niña de 4 años en Magdalena

Las primeras hipótesis indicaron que este ataque respondió a ajustes de cuentas entre organizaciones criminales en la zona. Sin embargo, la magnitud del hecho generó interrogantes sobre la eficacia de las estrategias de seguridad aplicadas en el territorio colombiano.

“De acuerdo con las primeras hipótesis, hace referencia a disputas criminales entre el denominado grupo delincuencia común organizado’ Los Primos’ y el grupo armado organizado clan del Golfo. Hacemos un llamado a toda la comunidad para informar a las autoridades la ubicación de los responsables”, indicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante de la Policía del Magdalena, según recogió Blu Radio.

Por su parte, la alcaldía de Fundación se refirió a los hechos en un comunicado rechazando lo sucedido. La misiva que fue firmada por la alcaldesa, Luz Helena Andrade.

“Rechazo con toda la fuerza los hechos violentos que han enlutado a nuestro municipio, cobrando la vida de cuatro años y dejando 2 personas heridas”, indicó Andrade en la carta.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.