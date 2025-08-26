La violencia del crimen organizado sacude a la familia Rodríguez Morales en Mesitas, Cundinamarca. marcado por un sangriento episodio que tuvo lugar el pasado 19 de agosto de 2025, varias figuras prominentes de este clan familiar fueron víctimas de una masacre en un centro vacacional. Según informes judiciales y reportes de El Tiempo, enfrentamientos entre organizaciones ilegales dedicadas al microtráfico de drogas parecen estar detrás de este trágico suceso y todo estaría relacionado entre Bogotá y sus alrededores.

Sol Margarita Morales, de 67 años, reconocida dentro de los registros judiciales como lider de una red de narcotráfico en el Sur de Bogotá, fue una de las víctimas mortales. Junto a ella, Anguel Nathalia Vaca Santamaría, de 24 años y Giovanni Javier Chivatá Daza también perdieron la vida. Este último, yerno de la mujer y relacionado con otro juicio por el homicidio de un intendente de la policía en 2019, podría haber estado vinculado a ‘Los Avatars’, una banda criminal enfocada en el robo a residencias y fincas en la sabana de Bogotá, de acuerdo con el rotativo.

Sin embargo, ni la violencia ni la tragedia para los Rodríguez Morales terminó ahí. Tres días después del letal suceso, Nelson Alberto Rodríguez Morales, uno de los herederos de Sol Margarita, fue asesinado frente a la funeraria donde se velaba su madre. Este nuevo crimen, ocurrido en el barrio Carvajal, en Kennedy, ha sentido las alarmas de las autoridades por la posible continuación del conflicto entre los clanes criminales, según el citado medio.

“Este hecho violento ha profundizado la tragedia de la familia Rodríguez Morales, quienes parecen estar envueltos en una vendetta entre bandas criminales que va a más”, manifestó una fuente al informe periodístico.

Nelson Alberto, al igual que su madre, también poseia un historial penal marcado por su relación con el crimen organizado. De acuerdo con el periódico que tuvo acceso a los expedientes judiciales, el hombre fue condenado a cumplir seis años de prisión en 2016 por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. Su historial delictivo data de 2006, cuando fue condenado por porte ilegal de armas y cumplió ocho meses de prisión.

Investigaciones señalan que la familia Rodríguez Morales ejercía control sobre una “olla” o punto de microtráfico en Bogotá, y la serie de homicidios pueden ser interpretados como un drástico mensaje de una banda rival buscando controlar el tráfico de drogas, de acuerdo con el citado portal.

“La señora Sol Margarita fue la que empezó con el negocio criminal y metió a sus allegados al hampa”, dice un testimonio obtenido por el citado medio de comunicación.

Es crucial entender que Colombia ha sido presa de las redes del narcotráfico por décadas. La violencia desatada, particularmente en Bogotá y Cundimamarca, forma parte de un complejo conflicto entre organizaciones ilegales en las que la familia Rodríguez Morales ha tenido un significativo rol de liderazgo.

