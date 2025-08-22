La masacre perpetrada en la finca Villa Claudia, en la vereda San Ramón de Mesitas del Colegio, conmocionó a la región y dejó entrever una red compleja de antecedentes criminales detrás de las tres personas asesinadas.

Las víctimas fueron identificadas como Anguel Natalia Vaca Santamaría (24 años), Sol Margarita Morales Lara (67 años) y Jobany Javier Chivata Daza (44 años). Otras tres personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos.

Las primeras hipótesis apuntaron a un ajuste de cuentas entre bandas delictivas, no a un acto aislado ni relacionado con grupos armados ilegales. Según versiones recogidas por El Tiempo, testigos afirmaron que al menos cuatro hombres armados ingresaron a la propiedad y dispararon indiscriminadamente.

Antecedentes de personas asesinadas en finca de Mesitas

De acuerdo con ese medio, las víctimas tenían antecedentes judiciales por delitos como concierto para delinquir, porte ilegal de armas, hurto calificado e incluso homicidio.

En particular, Jobany Javier Chivata Daza habría sido miembro de una organización criminal dedicada al hurto de fincas, vehículos de valores y se le relaciona con el asesinato de un policía en Bogotá.

Por su parte, Sol Margarita Morales Lara, suegra de Chivata, figuraba como cabecilla de una red de microtráfico en Ciudad Bolívar, con antecedentes por tráfico de estupefacientes.

Según el rotativo, tanto Morales como Chivata podrían estar vinculados a una banda conocida como Los Avatars, grupo que comete robos en zonas rurales y residenciales.

Además, la investigación periodística indicó que Chivatá Daza hacía parte de una peligrosa banda que está involucrada en el robo de un carro de valores y del asesinato de un policía en la capital del país.

“Era miembro de una red dedicada al robo de carros de valores. En uno de sus intentos de hurto se enfrentaron a disparos con unos policías en el sur de Bogotá. En ese hecho mataron a uno de los uniformados”, indicó una fuente al periódico.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

