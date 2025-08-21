El martes 19 de agosto de 2025, una finca en la vereda San Ramón, ubicada en el municipio de El Colegio (Cundinamarca), fue el escenario de un violento ataque que cobró la vida de tres personas y dejó a otras tres gravemente heridas. Este episodio trastocó la tranquilidad de la región, movilizando a las autoridades locales y a los organismos de investigación criminal, quienes buscan esclarecer qué hay detrás de este homicidio múltiple.

Según el reporte de las autoridades, hacia las 2:30 de la tarde se escuchó una serie de disparos en la finca Villa Claudia. Residentes de la zona alertaron rápidamente a la Policía. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con las víctimas de la masacre: Anguel Natalia Vaca Santamaría (24 años), Sol Margarita Morales Lara (67 años) y Jobany Javier Chivata Daza (44 años), quienes recibieron disparos letales a corta distancia, de acuerdo con El Tiempo.

Otras tres personas, Jhon Jairo Vélez Rodríguez, Luis Alberto Rodríguez y Claudia Tereza Rodríguez, resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas primero al hospital local y, en casos más críticos, a centros asistenciales en municipios cercanos. Las primeras versiones indican que cuatro hombres a bordo de dos motocicletas llegaron preguntando por una suma de dinero, y al no recibir respuesta, abrieron fuego sin distinción contra quienes se encontraban en el sitio, según el citado diario.

Las pesquisas iniciales, lideradas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Cundinamarca, apuntan a que el múltiple homicidio estaría relacionado con temas de ajuste de cuentas por actividades ilícitas. Una fuente de la Fiscalía reveló que las personas asesinadas tenían antecedentes judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, hurto y violencia intrafamiliar. Además, se mencionó que uno de ellos tenía vínculos con redes delictivas que operan en San Andresito de la 38, en la ciudad de Bogotá, reconocido por ser un lugar donde confluyen actividades ilegales como el contrabando, de acuerdo con el periódico.

“Las víctimas tenían registros judiciales previos y nexos con actividades ilegales. Todo apunta a un enfrentamiento por rentas ilícitas”, indicó una fuente en la entrevista.

El secretario de Seguridad de Mesitas del Colegio, Andrés Guzmán, aseguró que no existen indicios de la presencia de grupos armados organizados en la región. Según aclaró, las víctimas no residían de forma permanente en la zona, sino que habrían llegado recientemente a la finca, razón por la cual el funcionario insistió en que este lamentable hecho no corresponde a la dinámica habitual del municipio, caracterizado por su relativa calma, según el citado medio.

El gobernador Jorge Emilio Rey dispuso de un equipo especial, con participación de unidades de la SIJIN, SIPOL, GAULA y apoyo del Ejército Nacional, para avanzar en la investigación y garantizar la tranquilidad de los habitantes. Paralelamente, organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señalaron que este tipo de hechos son poco frecuentes en El Colegio, una zona cuyo motor económico es el turismo y las actividades recreativas, de acuerdo con el impreso.

No obstante, algunos habitantes han manifestado preocupación por el incremento de la inseguridad y hechos violentos durante los últimos meses en el municipio. Según Indepaz, bandas de carácter local estarían aprovechando la ausencia de controles para operar, aunque la jurisdicción militar corresponde a la Quinta División del Ejército colombiano, según el informe periodístico.

Las autoridades continúan recogiendo testimonios y colaborando con organismos de inteligencia para esclarecer la motivación detrás del ataque y dar con el paradero de los responsables. El proceso investigativo se mantiene abierto, mientras la comunidad espera recuperar la calma.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

