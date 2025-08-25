El pasado 22 de agosto de 2025, Nelson Alberto Rodríguez Morales fue asesinado en el barrio de Carvajal, en la localidad Kennedy, en Bogotá. Este asesinato sucedió mientras acompañaba los honores fúnebres de su madre, Sol Margarita Morales Lara, quien junto a dos familiares fue asesinada unos días antes en la vereda San Ramón, en el municipio de El Colegio, Cundinamarca.

Estos desafortunados sucesos encajan dentro de un contexto mucho más amplio de conflictos y ajustes de cuentas entre bandas criminales. En este caso, la violencia ha alcanzado un nivel tal que ha impactado a toda una familia, un fenómeno cada vez más común en las áreas de Cundinamarca y Bogotá, donde el tráfico de armas y drogas está fuertemente arraigado, de acuerdo con El Tiempo.

Según los reportes iniciales, todo comenzó el 19 de Agosto. Ese día, cuatro hombres armados llegaron en dos motocicletas a la finca Villa Claudia, conocida residencia de la abuela. Al parecer, buscaron un supuesto dinero escondido en la propiedad. Ante la falta de respuestas satisfactorias, desataron un ataque con pistolas calibre 9 milímetros, según el citado diario.

“Al no obtener respuestas, abrieron fuego”, señalaron las autoridades. En este ataque violento perdió la vida la madre de Nelson Alberto, Sol Margarita Morales Lara, de 67 años, quien tenía un historial delictivo. Según los registros, cumplió una condena de aproximadamente 15 años en la cárcel El Buen Pastor por tráfico de drogas y formar parte de una red de distribución de estupefacientes en Ciudad Bolívar, de acuerdo con el periódico.

Días después, durante las honras fúnebres de Sol Margarita y Jobany Javier en Kennedy, Nelson, de 45 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza. El asesino, luego de cometer el homicidio, escapó en una motocicleta conducida por otra persona. Este individuo también tenía antecedentes penales por diversos delitos, incluyendo tráfico de drogas, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar y concierto para delinquir, según detalló el rotativo.

Las autoridades, gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, pudieron reconstruir ambos ataques. Sin embargo, ya es un hecho bien sabido que este círculo vicioso de violencia es una realidad cada vez más palpable en la región y la escalada de confrontaciones entre bandas criminales es una problemática que requiere acciones inmediatas y eficaces por parte de las autoridades, de acuerdo con el impreso.

En la masacre de Mesitas El Colegio asesinaron a 3 personas, entre ellas Sol Margarita, Natalia y Jobany Javier. Además, quedaron heridos Jario Vélez, Luis Alberto Rodríguez y Claudia Teresa Rodríguez, todos ellos familiares de las últimas dos víctimas de este hecho.

Lo que se sabe del ataque contra Nelson fue que se dio cuando salía de una cafetería cercana a la funeraria. Allí, un hombre que vestía pantalón gris, cahqueta azul, gorra blanca y tapabocas, sacó su arma de fuego desde una motocicleta en la que iba como parrillero y le disparó. El conductor del vehículo portaba una chaqueta beige, pantalón negro y el casco, según el informe periodístico.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.