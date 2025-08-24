La ola de violencia que sacude a Ecuador dejó una nueva tragedia en la parroquia Crucita, cantón Portoviejo (Manabí), donde cinco hombres fueron acribillados mientras se desplazaban en un vehículo particular.

El ataque ocurrió el pasado sábado 23 de agosto, alrededor de las 5:00 de la tarde. De acuerdo con testigos, un grupo de al menos tres sujetos armados interceptó el automóvil de las víctimas y disparó en repetidas ocasiones con fusiles y armas de alto calibre, sin darles oportunidad de reaccionar.

Los cuerpos quedaron tendidos dentro y fuera del carro, lo que causó pánico en esta zona turística del litoral. Moradores de la parroquia alertaron a la Policía tras escuchar la ráfaga de disparos. Minutos después, los uniformados confirmaron la muerte de los cinco ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como José Ramón García Zambrano, Diego Iván Vega Mero, Kevin Fernando Mera Castro, Jefferson Kelvin Chávez Loor y Sneyder Josué Palacios Carranza, todos originarios de Manabí. Sus restos fueron trasladados al centro forense de Manta, donde familiares protagonizaron escenas de profundo dolor.

Según las primeras indagaciones, los hombres se movilizaban en un Hyundai gris cuando fueron emboscados. En las cercanías del lugar, las autoridades hallaron un automóvil abandonado, que habría sido utilizado por los atacantes.

La Policía no descarta que la masacre esté vinculada a ajustes de cuentas entre grupos criminales que operan en la provincia, una de las más golpeadas por el narcotráfico y el crimen organizado.

En lo corrido de 2025, Manabí suma 13 masacres, en medio del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, como parte de la estrategia frente al “conflicto armado interno” que enfrenta el país.

