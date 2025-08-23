Irse de vacaciones a otro país no significa siempre simplemente ir a sitios históricos o caminar muchos kilómetros en el día, pues también están quienes prefieren solo descansar, tomar el sol y vivir experiencias diferentes.

(Ver también: Hay novedad con el terreno donde estaba Cici Aquapark y quienes pasan por la 68 lo notaron)

De hecho, República Dominicana se ha perfilado como uno de los países favoritos que cumplen con ese fin, ya que sus playas son paradisiacas, los hoteles están llenos de lujos, hay fiestas casi todos los días y los precios no son tan altos como otros destinos como Cancún, por poner un ejemplo.

Ahora, además de todo lo anteriormente mencionado, este destino también cuenta con una atracción turística muy interesante y es el parque acuático más grande del Caribe, con muchos toboganes, piscinas y más.

Lee También

Cuánto cuesta entrar al El Dorado Water Park

Este es un parque muy llamativo porque los toboganes están a la altura de cualquier parque del mundo y sus piscinas están tan bien cuidadas que da gusto meterse en ellas.

Sin embargo, por el reconocimiento que tiene, las entradas no son tan económicas, ya que los adultos deben pagar 129 dólares (520.000 pesos) y los niños 69 dólares (278.000 pesos).

En total son 25 atracciones que llaman la atención, entre las que destacan cenotes, un río lento para descansar, zonas de descanso y mucho más.

Ahora, si los precios se comparan con Piscilago, obviamente son mucho más costosos, ya que el cambio de moneda hace que el precio se doble.

(Ver también: Disney celebró millonarias ganancias con anuncio de nuevo parque: dónde y cuándo abriría)

Precios de entrada a Piscilago

Piscilago tiene tres planes actualmente, pero los precios varían según la categoría de la afiliación. Los planes son:

Piscilago con todo

Categoria A: 95.000 pesos.

Categoria B: 95.900 pesos.

Categoria C: 116.600 pesos.

No afiliado a Colsubsidio: 134.600 pesos.

Piscitour

Categoria A : 61.700 pesos.

Categoria B : 62.600 pesos.

Categoria C : 83.300 pesos.

No afiliado a Colsubsidio : 101.300 pesos.

Pasaporte Piscilago

Categoria A : 27.000 pesos.

Categoria B : 27.900 pesos.

Categoria C : 48.600 pesos.

No afiliado a Colsubsidio : 66.600 pesos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.