A comienzos de septiembre, el cielo nocturno ofrecerá un espectáculo único: la Luna se teñirá de un intenso tono rojizo durante el último eclipse lunar total del año. Este fenómeno, conocido popularmente como Luna de Sangre, no solo despierta fascinación en la actualidad, sino que también ha estado cargado de significados y mitos a lo largo de la historia de la humanidad.

Hoy en día, la ciencia ha explicado con claridad este fenómeno astronómico, pero la admiración y el asombro permanecen intactos. Aunque ya no se hacen rituales para “defender” a la Luna, millones de personas en todo el mundo esperan con entusiasmo el momento de observar cómo el cielo se transforma durante un eclipse total.

¿Qué pasará el 7 de septiembre de 2025?

El esperado evento astronómico ocurrirá el 7 de septiembre de 2025, fecha en la que la Luna se sumergirá completamente en la sombra de la Tierra y se tornará rojiza por poco más de una hora. El último eclipse lunar total ocurrió entre el 13 y 14 de marzo de 2025, por lo que esta será la segunda y última oportunidad del año para contemplar este espectáculo natural.

¿Dónde podrá verse la Luna de Sangre?

El eclipse del 7 de septiembre será visible principalmente en Europa, África, Asia y Australia. En el continente americano no podrá observarse en su totalidad, aunque habrá excepciones: el fenómeno podrá apreciarse en el extremo oriental de Brasil y en el extremo occidental de Alaska (Estados Unidos).

Quienes se encuentren en otras zonas podrán seguir la transmisión a través de observatorios astronómicos y plataformas digitales que suelen transmitir el evento en vivo.

¿Qué es exactamente un eclipse lunar total?

Un eclipse lunar sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Para que este fenómeno ocurra, es necesario que los tres cuerpos celestes se alineen de manera perfecta, lo cual únicamente sucede durante la fase de Luna llena.

En el caso del eclipse total, la Luna entra completamente en la zona más oscura de la sombra terrestre, llamada umbra, lo que provoca que la luz solar no llegue directamente hasta su superficie. Sin embargo, en lugar de desaparecer por completo de la vista humana, la Luna adquiere ese característico tono rojo que tanto llama la atención.

¿Por qué la Luna se tiñe de rojo?

La explicación científica radica en la atmósfera terrestre. Cuando los rayos solares atraviesan la atmósfera, esta filtra y refracta la luz. La mayor parte de los colores del espectro se dispersan, mientras que la luz roja logra atravesar y proyectarse sobre la superficie lunar. Así, lo que vemos desde la Tierra es una Luna bañada en tonos rojizos, como si estuviera iluminada por un tenue resplandor sanguíneo.

Este fenómeno no solo es un deleite visual, sino también un recordatorio de la majestuosidad del universo y de cómo la ciencia ha logrado dar respuesta a los enigmas que antes parecían incomprensibles. Lo que antes inspiraba temor y rituales, hoy nos invita simplemente a mirar al cielo y disfrutar del espectáculo que nos ofrece la naturaleza.

La Luna de Sangre del 7 de septiembre de 2025 promete ser uno de los eventos astronómicos más comentados del año. Así que, si se encuentra en alguna de las regiones donde será visible, no olvide apartar tiempo para observarla. Y si no, recuerde que gracias a la tecnología podrá disfrutarla en tiempo real desde cualquier rincón del planeta.

