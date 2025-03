El cielos se vio adornado espectacular fenómeno astronómico conocido como el eclipse lunar o Luna de Sangre. Este evento, que cautivó la atención de millones alrededor del mundo, fue particularmente notable.

El fenómeno comenzó con la entrada de la luna en la penumbra de la Tierra poco antes de las 11:00 p. m., marcando el inicio de una noche llena de expectativas.

A medida que la noche avanzaba, la luna se movió hacia la umbra o zona más oscura de la sombra terrestre, iniciando el eclipse parcial a las 12:09 am del 14 de marzo.

Here is a cool composite of shots of the total lunar eclipse this morning, from Jim and Jimmy Carson!https://t.co/rwqhuyzSn2 pic.twitter.com/XGpeIKcM3d

— Andrew Buck Michael (@AndrewWSYX6) March 14, 2025