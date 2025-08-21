La escena del heavy metal atraviesa un profundo luto tras confirmarse la muerte de William Brent Hinds, guitarrista, cantante y uno de los miembros fundadores de la reconocida banda Mastodon. El músico de 51 años perdió la vida la noche del miércoles en un trágico accidente.

(Vea también: Destapan cómo estaba Ozzy Osbourne al momento de su muerte, escena personal y muy conmovedora)

Según el informe de la policía, el hecho ocurrió cerca de las 23:35 en la intersección de Memorial Drive y Boulevard, cuando Hinds conducía su motocicleta Harley Davidson. En ese momento, el conductor de una camioneta BMW giró sin ceder el paso, impactando de manera fatal contra el vehículo del guitarrista.

Pese a la rápida atención de los equipos de emergencia, su muerte fue confirmada poco después por la oficina del médico forense del condado de Fulton.

Lee También

¿Quién era Brent Hinds, de Mastodon?

Brent Hinds será recordado como uno de los grandes exponentes del metal moderno. En el año 2000, junto con Troy Sanders (bajo y voz), Bill Kelliher (guitarra rítmica) y Brann Dailor (batería y voz), dio vida a Mastodon, una banda que desde sus primeros pasos se diferenció por su potencia, experimentación y visión artística.

Su estilo característico como guitarrista combinaba riffs pesados con pasajes melódicos y psicodélicos, lo que le otorgó un sello personal y contribuyó a consolidar la identidad sonora del grupo. A lo largo de más de dos décadas, Mastodon no solo se ganó un lugar en la historia del ‘sludge metal’ y el metal progresivo, sino que también alcanzó reconocimiento mundial con giras, nominaciones a premios y millones de seguidores.

La noticia de su fallecimiento llega meses después de un giro inesperado en su carrera. En marzo de este año, la revista Billboard informó que Mastodon y Hinds habían decidido separarse de mutuo acuerdo. No obstante, a comienzos de agosto, el propio guitarrista reveló que en realidad había sido expulsado de la agrupación, un hecho que generó controversia entre los fanáticos y abrió la puerta a rumores sobre tensiones internas.

Pese a ello, Hinds seguía siendo considerado por la comunidad del metal como un pilar fundamental en la historia de Mastodon y un referente ineludible de la guitarra en la música pesada contemporánea.

¿Qué es Mastodon?

La trayectoria de Mastodon está marcada por la evolución constante. La banda irrumpió en la escena a inicios de los 2000 con un sonido crudo y demoledor, inspirado en grupos como Sleep y Neurosis.

Su disco debut, ‘Remission‘ (2002), fue el inicio de una racha imparable de álbumes que marcaron época, entre ellos ‘Leviathan’ (2004), considerado por muchos como un clásico absoluto del metal moderno, ‘Blood Mountain’ (2006) y el aclamado ‘Crack the Skye‘ (2009), donde la agrupación experimentó con elementos progresivos que expandieron sus horizontes musicales.

Durante la década de 2010, Mastodon adoptó un enfoque más cercano al rock, sin abandonar su esencia metalera. Producciones como ‘The Hunter’ (2011), Once More ‘Round the Sun’ (2014) y ‘Emperor of Sand’ (2017) consolidaron su reputación como una banda capaz de reinventarse sin miedo a perder su identidad.

En 2021, con ‘Hushed and Grim’, los músicos demostraron madurez y versatilidad, jugando con la riqueza vocal de sus tres cantantes: el tono limpio y etéreo de Brann Dailor, el rugido desgarrador de Troy Sanders y la voz áspera y salvaje de Brent Hinds.

La comunidad del metal lo despide con tristeza, pero también con gratitud por más de veinte años de riffs memorables y canciones que trascendieron fronteras. El accidente que terminó con su vida deja un vacío inmenso, pero su nombre ya ocupa un lugar eterno en la historia de la música pesada.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.