En medio de las especulaciones sobre Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, se conoció el cambio de rumbo de la negociación de petróleo de ese país con el mercado estadounidense.

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) informó en un comunicado que actualmente está en curso la negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo “en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”, según el documento.

El mismo texto indicó cómo se llevará a cabo el proceso comercial después de varios años en los que las relaciones comerciales entre ambos países estuvieron rotas en este sentido.

“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron y está basado en una transacción estrictamente comercial con criterios de legalidad transparencia y beneficio para ambas partes”, explicó.

Así es como salen a flote nuevos detalles después de la captura de Maduro en Venezuela y los cambios bajo el mando de la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez.

“PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsan el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global”, sentenció el comunicado.

¿Cuándo cortó PDVSA en Venezuela negociaciones de petróleo con Estados Unidos?

En 2020, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la empresa estatal encargada de la producción y comercialización de petróleo en Venezuela, tomó la decisión de cortar las negociaciones de petróleo con Estados Unidos. Esta medida fue una consecuencia directa de las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, que desde 2017 estableció restricciones para la compra de crudo venezolano, afectando principalmente las relaciones comerciales entre ambos países.

La decisión de suspender las negociaciones también estuvo vinculada a las presiones internacionales sobre el régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos acusó al gobierno venezolano de corrupción, violaciones de derechos humanos y de no haber respetado los principios democráticos. Como parte de su estrategia para presionar a Maduro, se prohibió a las empresas estadounidenses comprar petróleo venezolano, lo que generó un colapso significativo en la industria petrolera de Venezuela, que tradicionalmente dependía de Estados Unidos como uno de sus principales compradores.

A partir de 2019 y en respuesta a estas sanciones, PDVSA buscó nuevos mercados en Asia y Europa para diversificar sus exportaciones. Sin embargo, las dificultades logísticas y las sanciones secundarias, que también afectaban a las empresas extranjeras que trataban con Venezuela, limitaron las posibilidades de reactivar el comercio de crudo a niveles previos.

