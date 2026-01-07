Las repercusiones internacionales tras la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas militares estadounidenses han tomado un tono crítico y preocupante.

Organizaciones de derechos humanos y personalidades políticas, destacándose entre estas el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, tienen en la mira el impacto que puede tener la incursión en el territorio venezolano sobre el estado de derecho internacional.

Correa, quien se autodenomina asesor económico de Venezuela, deja claro su posicionamiento: “Rompieron todos los límites del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la soberanía de los Estados”, tal como cita France 24.

Ahora, en Blu Radio, el expresidente Correa tuvo un fuerte altercado con la periodista Lina Rodríguez, quien le reprochó defender al derrocado Maduro: “En su régimen hubo tremendo crímenes de lesa humanidad, hubo capturados, personas que resultaron muertas, no le parece un poco contradictorio compararlo con esta salida de Nicolás Maduro”.

Sobre esos señalamientos, el expresidente criticó a la periodista y enumeró lo que, según él, han sido afectaciones al régimen: “Yo no sé qué canal está viendo usted, le recomiendo otros informativos, todo lo que describió se hizo contra el chavismo. El entrevistado soy yo, he visto ahí, lo he palpado, como la derecha quemó vivos a jóvenes y cómo se ha pretendido descentralizar el régimen venezolano, inventaron un presidente ficticio”.

Finalmente, la periodista, que además ha trabajado en la frontera con Venezuela, le respondió al exmandatario y lo cuestionó por su posición política: “Expresidente, con todo respeto, yo soy de la frontera y lo he vivido en carne propia. Lo vi todo, vi gente perderlo todo, vi personas detenidos, con todo respeto, yo no sé usted con qué medio se informa, yo vi al régimen cometer atrocidades y que usted venga a defender a Maduro me parece muy grave”.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.