Tekashi 6ix9ine compartirá prisión con Nicolás Maduro. El propio cantante fue quien dio a conocer la situación a través de un video que rápidamente se volvió viral, en el que se mostró entusiasmado por coincidir con figuras de alto perfil durante su detención.

Daniel Hernández, nombre real del rapero, se entregó este martes a las autoridades estadounidenses para cumplir una nueva sentencia y fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una cárcel federal ubicada en Nueva York. Se trata de un centro penitenciario que alberga a internos con procesos judiciales de gran impacto mediático y que, en los últimos meses, ha concentrado la atención pública.

Famosos que están en el Metropolitan Detention Center

Además de Tekashi y Maduro, en el MDC permanecen detenidos personajes como Luigi Mangione, señalado de asesinar al director de United Healthcare en 2024, y el rapero Sean ‘Diddy’ Combs, quien enfrenta diferentes cargos relacionados con acoso y abuso. Este contexto fue el que el propio Tekashi resaltó en sus publicaciones, al asegurar que se siente “afortunado” de compartir prisión con nombres tan conocidos.

En uno de los videos difundidos, el artista recordó episodios de sus anteriores estadías en la cárcel y luego se refirió directamente al mandatario venezolano. “Voy a conocer al presidente de Venezuela. Tengo la suerte de estar encerrado con presidentes”, expresó, una frase que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores y críticos. En otro mensaje, incluso mencionó a Mangione y bromeó con la idea de formar “el mejor equipo de baloncesto que se haya visto en una cárcel”.

La presencia de Tekashi en el MDC responde a problemas legales recientes. El rapero confesó en 2025 que violó su libertad condicional, luego de agredir a un hombre y tener drogas en su posesión. Por estos hechos, un juez lo sentenció en diciembre a cumplir tres meses en una prisión federal, pena que ahora comenzó a ejecutar.

El historial judicial del cantante no es nuevo. En 2019 fue detenido tras declararse culpable por su participación en la pandilla ‘Nine Trey Gangsta Bloods’, por lo que recibió una condena de dos años. Aunque salió en libertad a comienzos de 2020, luego de argumentar una condición de salud que lo hacía vulnerable al COVID-19, su nombre ha seguido ligado a procesos judiciales.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.