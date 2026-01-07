La figura del chavismo Diosdado Cabello Rondón aparece incendiada por las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, desde donde se le atribuyen actividades relacionadas con el narcotráfico. Con acuerdo a las acusaciones, Cabello, considerado un aliado certero del presidente Nicolás Maduro, coordina operaciones de tráfico de cocaína entre Colombia y Venezuela, para posteriormente ser despachada hacia Estados Unidos y otros lugares del mundo.

El informe detallado revela que Cabello se desplazaba frecuentemente a la frontera colombo-venezolana durante el período de 2022 a 2024 para garantizar el tránsito seguro de la droga en territorio venezolano. Presuntamente, estas incursiones tienen como objetivo controlar y garantizar las actividades de narcotráfico ilegal, en zonas dominadas por la guerrilla del Eln.

“Cabello actúa como garante político y operativo principal, protegiendo los cargamentos de cocaína para evitar su interceptación en suelo venezolano” citaba el documento judicial, según información del Distrito Sur de Nueva York.

Las acusaciones se enriquecen a medida que se detalla cómo se despachaba la cocaína. La primera modalidad comprende vuelos garantizados por funcionarios militares venezolanos y la segunda, vuelos clandestinos diseñados para evadir la detección de las fuerzas del orden o ejércitos de América del Sur y Centroamérica.

El mismo informe resalta al Eln como un grupo criminal en estrecha conexión con el régimen de Maduro. Igualmente, se mencionan las Farc y el Tren de Aragua como socios de la organización chavista. El informe señala que en 2025 se registró una junta de narcotraficantes en donde se debatía con un asociado de Cabello la continuidad de las rutas de droga a través de Venezuela, evidenciando más aún la intervención de las altas esferas del chavismo en actividades de narcotráfico.

Hasta el momento, Diosdado Cabello no se ha pronunciado sobre las graves imputaciones. La Fiscalía neoyorquina fue meticulosa en su examen, “No era un actor periférico, sino un supervisor directo en una cadena delictiva transnacional”. La participación de Cabello es vista como una pieza clave en el flujo de cocaína hacia los Estados Unidos.

