Diosdado Cabello, uno de los principales líderes del régimen en Venezuela, volvió a encender la controversia al referirse públicamente a la muerte de Hugo Chávez y sugerir que el expresidente no falleció por causas naturales, como sostuvo durante años el propio chavismo, sino que según él, “lo mataron”.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Estados Unidos retiró acusación de que Maduro pertenece al Cartel de los Soles; ¿por qué?)

En medio de un discurso cargado de confrontación, Cabello afirmó que el régimen perdió al “comandante Hugo Chávez” y aseguró que “lo mataron”, aunque reconoció que no tienen la capacidad de “regresarlo”, a diferencia de Nicolás Maduro, de quien dijo que sí “lo van a regresar”, al insistir en que fue secuestrado tras su captura en Caracas por Estados Unidos.

Qué pasó con Hugo Chávez

Las declaraciones generaron ruido inmediato, ya que Hugo Chávez murió el 5 de marzo de 2013 luego de enfrentar un delicado cáncer, versión que en su momento fue difundida oficialmente por el mismo régimen venezolano.

Sin embargo, las palabras de Cabello introducen ahora nuevas dudas sobre ese episodio clave en la historia reciente del país.

Además de reabrir el debate sobre la muerte de Chávez, el dirigente chavista aprovechó su intervención para minimizar las reacciones frente a la captura de Maduro y cuestionar a quienes consideran que ese hecho marcaría el fin de la llamada revolución bolivariana, dejando claro que, según su narrativa, el poder del régimen sigue intacto pese al golpe político que significó la detención del mandatario.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.