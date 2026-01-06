Diosdado Cabello volvió a quedar en el centro del pulso político venezolano luego de que el Gobierno de Donald Trump le hiciera llegar un mensaje directo: su nombre podría encabezar la lista de objetivos de Estados Unidos si no coopera con la presidenta interina Delcy Rodríguez y no contribuye a mantener el orden después del derrocamiento de Nicolás Maduro, según tres personas al tanto de las conversaciones conocidas por Reuters.

Cabello, quien tiene bajo su control fuerzas de seguridad señaladas por abusos generalizados a los derechos humanos, es visto por Washington como una pieza incómoda pero necesaria para atravesar la transición, según Reuters.

Una fuente conocedora de la forma de pensar de la administración indicó que Trump lo incluye entre los pocos leales a Maduro que podrían servir como puente temporal para evitar un vacío de poder, pese a la rivalidad histórica que mantiene con Rodríguez, indicó la agencia.

Qué pasará con Diosdado Cabello

La preocupación en Estados Unidos es que Cabello, por su trayectoria de represión y su peso interno, termine jugando un papel decisivo en el reacomodo político. Por eso, buscarían asegurar su colaboración, sin perder de vista el objetivo de apartarlo luego y enviarlo al exilio, explicó la misma fuente bajo reserva de identidad.

Mientras tanto, el mensaje ya habría sido entregado por intermediarios: si Cabello opta por desafiar a Washington, podría enfrentar un desenlace similar al de Nicolás Maduro —detenido en una operación estadounidense y llevado a Nueva York para responder por cargos de “narcoterrorismo”— o incluso ver amenazada su vida, de acuerdo con la información conocida.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.