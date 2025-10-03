El magnate musical Sean Combs, mejor conocido como Diddy o Puff Daddy, fue condenado el viernes 3 de octubre a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas.

La fiscalía había solicitado 11 años de cárcel para Combs, pero el juez Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses, muy por debajo de la que se exigía para la gravedad de sus delitos.

El artista de hip-hop había sido absuelto meses atrás del delito de abuso, pero lo hallaron culpable del crimen por el cual ha sido condenado. La audiencia de sentencia comenzó en el tribunal de Nueva York, donde se juzgó a la estrella. Diddy hizo presencia, así como su familia y ante una gran multitud.

El fiscal Christy Slavik, quien solicitó una pena mínima de prisión de 11 años, reiteró el viernes que una sentencia severa estaba justificada, dado el número de víctimas, la gravedad de sus padecimientos y que sus delitos se hayan extendido por 15 años.

Nicole Westmoreland, abogada del condenado, reclamó, en cambio, al juez una sentencia de 14 meses, que en realidad sería tiempo cumplido, ya que Combs lleva más de un año encarcelado en Brooklyn.

Entre sollozos, Westmoreland calificó a Combs como una “inspiración” para la comunidad negra y un defensor de la justicia social. “Es solo un ser humano. Ha cometido errores… está arrepentido y no beneficia a nadie encerrarlo en una prisión”, señaló.

Carta que dejó Diddy, antes de recibir su condena

En una misiva enviada al juez el jueves 2 de octubre, el rapero y empresario de 55 años pidió perdón y “misericordia”; dijo estar “destrozado” por lo que hizo tras “perderse en las drogas y los excesos”.

En julio, luego de dos meses de deliberaciones en Nueva York, el jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración contra Diddy, evitándole la cadena perpetua.

La cantante Cassie, una de las víctimas de la estrella y que fue su novia entre 2007 y 2018, instó al juez a considerar “las muchas vidas que Sean Combs ha perturbado”.

“Todavía tengo pesadillas, flashbacks diarios y sigo necesitando atención psicológica”, escribió en una carta, afirmando que ella y su familia habían abandonado el área de Nueva York por temor a represalias si Diddy era liberado.

El exastro del hip-hop, que durante su juicio lució notablemente mayor, con cabello y barba canosos, fue acusado de obligar a mujeres —incluidas Cassie y una pareja más reciente que testificó bajo el seudónimo de ‘Jane’— a participar en actos íntimos con hombres que trabajaban en servicios para adultos mientras él grababa. También se le señaló de crear una red criminal para organizar dichas actividades, conocidas como ‘freak-offs’ o ‘noches de hotel’.

